Die geplante Öffnung der Laurentiusschule für Kinder, die im Sommer 2021 eingeschult werden, und deren Eltern kann aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht in der gewohnten und in den Kitas angekündigten Form der Schulbegehung stattfinden. Aus diesem Grund sind diese Kinder und Eltern sowie alle Interessierten ab Montag, 26. Oktober, zu einem virtuellen Rundgang durch die Laurentiusschule eingeladen.

Dieser ist auf der Homepage der Schule unter www.laurentiusschule-warendorf.de zu finden. Die Kinder der Laurentiusschule geben virtuell einen Einblick in das Schulleben und weisen auf Strukturen, Rituale, offene Bausteine und das soziale Miteinander hin. Zudem erhalten Eltern, die sich bereits online angemeldet haben am Montag ab 20 Uhr am Standort der Laurentiusschule an der Dr.-Leve-Straße 9 umfassende Informationen über das Lernkonzept der Schule, das jahrgangsübergreifende Arbeiten in der Schuleingangsphase, das jahrgangsbezogene Lernen in Klasse 3 und 4 sowie über die Betreuungsangebote. Für diesen Abend können unter gs.laurentius@warendorf.de noch einige Plätze vergeben werden.

Die Schulanmeldungen finden für beide Schulstandorte (Klosterstraße 11 und Dr.-Leve-Straße 9) am Montag, 9. November, von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie am Dienstag, 10. November, von 14.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Schulleitung bittet Eltern, sich auch hierzu online unter gs.laurentius@warendorf.de anzumelden und weist auf Pflicht hin, bei jedem Betreten des Schulgeländes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.