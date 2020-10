Einen außerdienstlichen Einsatz hatte Mittwochnachmittag eine Polizeibeamtin beim Privateinkauf: Sie stellte eine mutmaßliche Ladendiebin. die Beamtin war in einem Geschäft an der Andreasstraße einkaufen, als ihr zwei Frauen auffiele. Sie behielt das Duo im Blick und stellte fest, dass eine der Frauen mit einem gut gefüllten Einkaufswagen Richtung Eingang schob. Daraufhin sprach sie die mutmaßliche Ladendiebin an, die den Wagen stehen ließ und fluchtartig den Discounter verließ – wie die zweite Tatverdächtige, die fliehen konnte. Die Polizistin folgte der Frau, die den Wagen geschoben hatte, bis zur Milter Straße, wo sie Kollegen unterstützten. Dort nahmen Beamte die Tatverdächtige (22) vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache. Dort wurden von der Harsewinklerin Fingerabdrücke genommen und Fotos gemacht. Nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens konnte die Frau die Wache verlassen.