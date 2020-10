Hubert Schulze Althoff geht in den Ruhestand

Warendorf -

Von Monika Vornhusen

Große Fußstapfen hinterlässt Hubert Schulze Althoff, wenn er offiziell Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Sein letzter Arbeitstag ist bereits in wenigen Wochen. Dann schließt der Leiter des Interkommunalen Betriebshofes des Stadt Warendorf letztmals „seine Tore“ ab. In über 45 Jahren hat er viel geschafft.