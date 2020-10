Dort lebt die Jubilarin seit gut zehn Jahren. Die rüstige Dame wurde mit einem kleinen Sektempfang im Restaurant des Hauses verwöhnt. Küchenchef Heinz Pawel stellte dazu liebevoll hergerichtete Häppchen bereit. Das Betreuungsteam trug ein Geburtstagsständchen vor.

Martha Oetting hat in jungen Jahren eine Ausbildung im Modebereich absolviert und später in Warendorf ein Bekleidungsgeschäft geführt. Auch heute noch legt sie Wert darauf, sich schick zu kleiden. So auch an ihrem Ehrentag, zu dem sie ihren schwarzen Lederrock, ihren Lederblazer und eine weiße Bluse mit Hilfe einer Pflegerin kombiniert hat. „Hosen habe ich nie getragen, nur im Garten“, erinnert sich die Seniorin, die im Wohnheim liebevoll „unsere in die Jahre gekommene Stilikone“ genannt wird.

Fragt man sie danach, wie sie es geschafft hat, sich so fit zu halten, fällt ihr ein bestimmtes Rezept ein: „Unsere Mutter hat immer aufgepasst, dass wir schlank blieben. Pudding gab es bei uns nicht, sondern Quark mit Zitronensaft.“ Zudem habe sie einfach immer gut auf sich geachtet. Zum Geburtstag allerdings würde sie sich doch ein Stückchen Torte gönnen. Gerne gedenkt sie auch ihrer glücklichen Ehejahre.

Auch heute noch interessiert sich Martha Oetting für das Weltgeschehen und zeigt sich besorgt, was „dieses Virus“ angeht. Die Jubilarin ist Mitglied im Nutzerbeirat des Seniorenwohnens an der Emspromenade. Wenn es zu Zusammenkünften kommt, ist sie munter dabei. Mit Humor, Lebensfreude und einem Lächeln begegnet sie allen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt.