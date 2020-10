Passend zur dunklen Jahreszeit biegt der Heimatdeal Freckenhorst auf die Zielgerade ein. Stadtwerke und Stadt Warendorf haben vor etwa einem Jahr zugesichert, die Beleuchtung der Buchstaben für den Schriftzug Freckenhorst und des weißen Kreuzes zu erneuern und zukünftig auch die Wartung und Instandhaltung zu übernehmen. Die Erneuerungsarbeiten sind derzeit in vollem Gange und sollen in der kommenden Woche abgeschlossen werden, so Urs Reitis , Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf.

Für die Freckenhorster Buchstaben bedeutet dies den Einbau von zwölf LED-Bodeneinbaustrahlern neuester Technik, die den Schriftzug zukünftig gleichmäßig beleuchten. Die Illumination des weißen Kreuzes wird ebenfalls ersetzt und mit einem neuen Bodeneinbaustrahler sichergestellt.

Die Beleuchtung der 2011 aufgestellten Buchstaben wurde bislang vom Bürgerschützenverein Freckenhorst in Eigenregie betrieben und instandgesetzt, was den Verein sowohl finanziell als auch personell vor immer größere Schwierigkeiten stellte. Für die Stadtwerke, die die Straßenbeleuchtung in Warendorf betreiben, war es daher eine Herzensangelegenheit dieses Projekt zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Förderung war zudem über Vital NRW, einem Förderprogramm des Umwelt- und Landwirtschaftsministerium NRW, möglich.

Dies erklärt auch die lange Umsetzungsphase, da zuerst die Rahmenbedingungen der Förderung abgesteckt und die Bewilligung vorliegen mussten, bevor man endgültig zur Tat schritt, erklären die Stadtwerke.

Die neue Beleuchtung wird in den Betrieb der Straßenbeleuchtung aufgenommen und somit regelmäßig gewartet und, falls irgendwann erforderlich, instandgesetzt.