Über 2000 Besucher auf Schnäppchenjagd

Eine erfolgreiche Neuauflage hat in den vergangenen sechs Tagen der Trödelmarkt der „Aktion Kleiner Prinz“ gefunden. Über 2000 Besucher machten sich in der Lagerhalle an den Hartensteinwerken auf die Jagd nach Schnäppchen. „Es ist traumhaft gelaufen. Unser Konzept ist voll aufgegangen“, zog Sylvia Oertker als Vorsitzende des „Kleinen Prinzen“ am Samstagmorgen ein positives Fazit. Zum einen seien die Besucher in Kauflaune gewesen, sodass man Geld für notleidende Kinder eingenommen habe. Zum anderen habe sich das Gesundheits- und Hygienekonzept bewährt.

Herrschte in den vergangenen Jahren noch ein dichtes Gedränge auf dem Trödelmarkt, war es diesmal ein für alle Besucher sehr entspanntes Trödeln. Angesichts der Corona-Pandemie wurden maximal 50 Besucher pro Stunde in die Halle gelassen, die sich zuvor online ihr Ticket gesichert und den Fieber-Check am Eingang bestanden hatte. In der Halle selbst waren die Stände mit Sicherheitsabstand aufgebaut worden und es galt Maskenpflicht.

„Bei jedem Einkauf im Supermarkt ist es enger als bei uns“, sagte Martin Schulte. Wie der stellvertretende Vorsitzende der „Aktion Kleiner Prinz“ berichtete, sei er von vielen Gästen angesprochen worden, ob man dieses Konzept nicht auch im nächsten Jahr umsetzen könne.

Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer wäre der reibungslose Ablauf des Trödelmarktes aber undenkbar gewesen. „Die vielen Ehrenamtlichen sind der Motor des Kleinen Prinzen“, war Sylvia Oertker überzeugt: „Es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, wie sie sich immer wieder einbringen.“ Vergessen dürfe man dabei auch nicht, dass viele Helfer aufgrund ihres Alters zur Corona-Risikogruppe gehören und es für sie trotzdem außer Frage stehe, mitzuhelfen. Zudem dankte Oertker den Stadtwerken Warendorf, die ihre Software für die Online-Ticketvergabe bereitstellten.

Ein Lob gab es von Georg Schulte und Wilfried Brickenkamp, die am Samstag für die Eingangskontrolle verantwortlich zeichneten, für die Besucher: „Jeder lässt sich bereitwillig die Hände desinfizieren und hat kein Problem mit der Fiebermessung.“ Natürlich gab es einzelne Gäste, die ohne Ticket kamen: „Die können wir aber leider nur hereinlassen, wenn angemeldete Personen nicht gekommen sind.“

In der geräumigen Lagerhalle selbst wartete ein riesiges Trödelparadies, in dem jeder Gast etwas finden konnte: Antikes, Spielzeug, Porzellan, Glas, Deko, Kleinmöbel, Elektroartikel, Kameras, CDs und Schallplatten, Bücher, Taschen, Körbe, Sportartikel, Kleidung und vieles mehr. Ständig sortierten die Helfer nach und brachten neue Sachen auf die Tische.

Wie Sylvia Oertker berichtete, sei auffällig gewesen, dass vielen Besuchern eine Stunde zum Trödeln nicht ausreichte: „Nicht wenige haben direkt eine zweite Stunde mitgebucht. Die gehen hinten raus und kommen vorne durch den Eingang wieder. Zum Teil auch zweimal.“ Die nächste Aktion des Kleinen Prinzen sei übrigens die traditionelle Weihnachtspäckchen-Aktion „Ich schenk‘ dir meinen Stern“, die angesichts der Corona-Pandemie in abgeänderter Form durchgeführt werde. Alle Informationen dazu gibt es unter www.aktion-kleiner-prinz.de.