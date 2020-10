Liefern sich Bauwillige den Stadtwerken aus, wenn sie sich ans „kalte Nahwärmenetz“ im Gebiet In de Brinke anschließen lassen? Verzichten sie auf die Nutzung weiterer regenerativer Energien für ihr Grundstück? Ist die Versorgung mit dem Erdwärmenetz wirklich klimaneutral? Urs Reitis bleibt mit seinen Antworten zwar entspannt; dennoch wundern den Geschäftsführer der Stadtwerke einige Aussagen von Leserbriefschreibern, die unter anderem in den WN zu lesen waren. Was ist dran? Wir fragten nach.

Jeder Hauseigentümer, so Reitis, könne selbst entscheiden, ob er ergänzend zu der bereits umweltschonenden Versorgung über das Wärmenetz noch zusätzlich regenerative Energieträger wie etwa Solaranlagen nutzen möchte. „Die Stadtwerke Warendorf als Betreiber des Wärmenetzes schränken Entscheidungen der Hauseigentümer hierzu nicht ein“, sagt er. Der Anschluss an das Wärmenetz spare zudem, Berechnungen weisen das nach, mehr CO ein als beispielsweise eine Solarthermieanlage.

Weil die Beheizung der Gebäude wie berichtet über Tiefensonden und einen sogenannten Grabenkollektor funktioniert und für den Betrieb der Wärmepumpen ausschließlich Ökostrom eingesetzt werde, sei das Konzept klimaneutral.

Klimaneutral und im Vergleich am günstigsten

Auf den Vorwurf eines weiteren Lesers, dass Stadtverwaltung und Ratsmitglieder „auf Kosten der Bauherren einen „Superdeal eingefädelt“ hätten, reagiert der Stadtwerkechef mit dem Hinweis auf die Kosten-Gegenüberstellung verschiedener Heizformen: „Diese Art der Beheizung des neuen Eigenheims stellt aufgrund der innovativen, effizienten und umweltfreundlichen Technik sowie der eingesetzten Fördermittel die im Vergleich zu anderen Wärmeerzeugungsanlagen preisgünstigste Variante dar.“ Wie berichtet, hatten die Stadtwerke wegen des Innovationsgrades des Konzeptes Bundesmittel von bis zu 1,95 Millionen Euro zugesichert bekommen.