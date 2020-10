Die nächste große und beliebte Veranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer: Auch in Warendorf muss der Martinsumzug in diesem Jahr entfallen.

Die Warendorfer Pfadfinder hatten immer die Geschichte der Mantelteilung, als Beispiel gelebter Nächstenliebe gespielt. Der Laternenmarsch mit Liedern und das Martinsspiel auf der Wiese vor der Josefkirche sei für viele Kinder und Eltern ein liebgewonnenes Ritual und ein fester Termin im Kalender. Die Gesundheit aller stehe jedoch aktuell im Vordergrund. „Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr die Tradition wieder aufleben lassen dürfen und den Martinsumzug gemeinsam feiern können“, heißt es aus dem Pastoralteam.

Der Umzug hätte am 13. November stattgefunden. Stattdessen wird nun in den sieben Kindergärten der Kirchengemeinde im kleinen Rahmen an Sankt Martin erinnert..