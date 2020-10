Kundendaten lieber digital statt auf Papier

Fitnessstudios, Cafés, Friseure und Gastronomiebetriebe müssen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie eine Anwesenheitsliste führen. Was sich zuerst vielleicht anhört wie zu Schulzeiten stellt Gastwirte vor große Herausforderungen. Sie müssen nicht nur umfangreiche Hygienemaßnahmen planen und umsetzen, sie sind dazu verpflichtet, die Kontaktdaten aller Gäste zu erfassen. Ein Zettelwust sonder gleichen, gleichzeitig aber ein wichtiger Baustein, um mögliche Kontakte eines Coronaerkrankten schnell zu ermitteln.

Gerade die handschriftlichen Zettel sind teilweise so undeutlich geschrieben, dass eine Nachverfolgung für Gesundheitsämter nur schwer umzusetzen ist. Eine Möglichkeit bietet daher die digitale Registrierung. Auf dem Markt gibt es hierzu diverse Angebote. Eins davon ist SeaTable, wobei die Kontaktdatenerfassung nur eine Möglichkeit ist dieses Tool zu nutzen.

„Der Aufwand für die Erfassung wird reduziert und die Last der Verwaltung damit minimiert. Gleichzeitig wird der gesamte Vorgang hygienische, da der physische Kontakt minimiert wird. Papier und Stifte wandern nicht mehrfach durch Hände“, beschreibt Ralf Dyllick-Brenzinger , Geschäftsführer bei SeaTable, das Produkt.

Jutta und Pasquale Weste von der „Alten Frieda“ suchten direkt zu Beginn der Corona-Zeit nach digitalen Lösung. „Ein Smartphone hat fast jeder unserer Gäste. Als das Thema Gästeregistrierung aufkam, habe ich direkt angefangen zu recherchieren. Das gestaltete sich aber schwieriger, als ich dachte. Bis ich etwas gefunden habe, wodurch weder uns noch den Gästen Zusatzkosten entstehen, dauerte es“, beschreibt Pasquale Weste. Ihm war es besonders wichtig, dass es sich um eine webbasierte Lösung handelt, wobei keine extra App heruntergeladen werden muss. Gemeinsam mit seiner Frau entschied er sich für „Corona Presence“, eine Lösung der Makrolog AG. Aufgebaut ist diese ähnlich wie SeaTable.

Das Unternehmen legt sich einen Account zu und bekommt für jeden Tisch einen QR-Code. Der Registrierungsprozess läuft dann in mehreren Schritten ab. „Der Gast fotografiert mit der Handy-Kamera einen QR-Code. Das Handy erkennt die im QR-Code hinterlegte URL und ruft diese auf. Hinter der URL befindet sich ein ausfüllbares Webformular. Der Gast füllt direkt am Handy die erforderlichen Informationen aus. Dazu gehören Name, Anschrift, Telefon/E-Mail sowie Ankunftszeit und geplante Aufenthaltsdauer; die Erfassung beendet der Gast selbst nach einer kurzen Aufklärung über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen ab“, beschreibt Dyllick-Brenzinger. Makrolog hat es sich noch etwas einfacher gemacht. Die Ankunftszeit wird durch das Scannen des QR-Codes ermittelt. Der Gast bleibt so lange eingeloggt, wie er sich in der „Alten Frieda“ befindet. Geht er, loggt er sich aus und übermittelt so die Aufenthaltsdauer.

„Gerade am Wochenende ist es schwer Herr über die Registrierung zu werden. So sparen wir Zeit und Kosten. Gut 97 Prozent unserer Gäste registrieren sich ausschließlich via Handy“, freut sich das Ehepaar Weste.

Insgesamt gestaltet sich der Alltag mit Corona jedoch schwer, gerade durch die zusätzlichen Auflagen. „Wir hatten überwiegend Thekengeschäft und Stehtische. So können wir nicht mal die Hälfte der Leute rein lassen. Die Sperrstunde macht uns schwer zu schaffen“, erklärt Jutta Weste.