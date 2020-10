Umgestürzt ist am späten Mittwochnachmittag auf der B 475 in Höhe der Emsbrücke ein mit Mais gefüllter Anhänger. Weil die Ladung sich über die gesamte Straße ergossen hatte, die Straße gereinigt und der Anhänger wieder aufgerichtet werden musste, war die B 475 ausgerechnet während der Rushhour voll gesperrt. Zur Unfallursache konnte die Polizei am Abend noch nichts sagen.