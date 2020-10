„In allen städtischen Schulen kann sehr gut gelüftet werden“. Lena Fröhlich, Pressesprecherin der Stadt, ergänzt auf Nachfrage, die Stadt habe in den vergangenen Jahren gute Vorkehrungen getroffen, und unter anderem die Fenster in den Schulen modernisiert. So sei es jetzt „kein Problem“, die vom Schulministerium angeregten Lüftungsvorgaben im Unterricht umzusetzen.

„Wenn ich mich in unserer Schule umsehe, sind alle Schüler und Lehrer bemüht, die Vorgabe Lüften umzusetzen“, sagt Marlis Ermler . Die Leiterin des Gymnasiums Laurentianum betont, „alle im Hause“ hätten ein großes Interesse daran, den Schulunterricht fortsetzen zu können – auch in Zeiten steigender Corona-Zahlen. „Ich stelle fest, dass überall sehr aufmerksam geschaut wird, die geltenden Regeln einzuhalten.“

In vielen Klassen werde bei geöffneten Schiebefenstern unterrichtet. „Für die 20-Minuten-Spanne haben sich die Kollegen sehr unterschiedliche Regelungen einfallen lassen“, berichtet die Schulleiterin. Einige hätten Schüler zu „Zeitwächtern“ auserkoren, andere ließen Stoppuhren mitlaufen.

Im Gebäude II – das ehemalige AWG – seien aktuell noch Handwerker tätig, um auch dort „alles möglich“ zu machen. Und der Hausmeister habe ihr versichert, dass auch in der Sporthalle genügend Luft ausgetauscht werde, damit der Sportunterricht weiter stattfinden könne.

Mit Blick auf kommende kältere Zeiten sagte Marlis Ermler, in der Schule sei über „das Zwiebelprinzip“ gesprochen worden. Je nach Bedarf könne ein Pullover oder eine Weste mehr angezogen werden, um auch dann lüften zu können. „Wer Probleme mit der Kälte hat, muss sich einfach melden.“ Sie bevorzuge „pragmatische Lösungen“. So könnten etwa Sitzplätze in einer Klasse getauscht werden.

Sie habe aber den Eindruck gewonnen, dass Schüler und Lehrer im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus an einem Strang zögen.

Es sei leicht zu fordern, bei noch weiter steigenden Zahlen die Klassen etwa zu halbieren. „Dabei wird allerdings übersehen, dass Schüler auch in ihrer Klassengemeinschaft gemeinsame Erlebnisse haben“, hebt Marlis Ermler hervor.“ Deshalb sei diese sehr wichtig für den Alltag in einer Schule. „Schule ist heutzutage viel mehr als nur das Vermitteln von Unterricht.“