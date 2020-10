Der Radweg an der Landesstraße 547 zwischen Warendorf und Freckenhorst ist in keinem guten Zustand. Darüber bestand Einigkeit am Donnerstagabend in der letzten Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses in dieser Ratsperiode. Die Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen hatte deshalb beantragt, die Höchstgeschwindigkeit zwischen dem Ortsteil Freckenhorst, Höhe Hagengasse, bis Warendorf im Bereich der Neuapostolischen Kirche von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde zu reduzieren.

Die Verwaltung habe diesen Antrag geprüft und im Arbeitskreis Verkehr vorbesprochen, erklärte Benedikt Buttke vom städtischen Ordnungsamt. Es gebe rechtliche Vorgaben für eine Temporeduzierung, und die seien dort nicht gegeben. Eigentlich sei auf dieser Straße Tempo 100 erlaubt, Tempo 70 bedeute schon eine Einschränkung.

Rechtliche Prüfung

Zuständig für die Straße sei der Landesbetrieb Straßen.NRW, der die Möglichkeit einer Geschwindigkeitsbegrenzung rechtlich prüfen lassen müsste. Eine weitere Temporeduzierung werde dieser Überprüfung nicht standhalten, war Buttke überzeugt. Er machte den Ausschussmitgliedern keine Aussicht auf Erfolg des Anliegens. Gegen die Stimmen der Grünen wurde dieser Antrag dann auch mehrheitlich abgelehnt.

Zuvor hatten die Ausschussmitglieder engagiert über den Radweg diskutiert. Die Unfalllage in diesem Bereich sei unauffällig, berichtete Buttke. Wichtig sei aus seiner Sicht eine bauliche Veränderung des Radweges anzustreben. Gleiches habe auch der Arbeitskreis vorgeschlagen.

Schulkinder

Nina Hiller von den Grünen hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, es auf eine rechtliche Überprüfung ankommen zu lassen. Im Zuge der Mobilitätswende sei es wichtig, sich dafür einzusetzen, dass ein Radweg nutzbar und sicher sei. Dort seien auch Schulkinder unterwegs, die geschützt werden müssten.

„Das ist dort wirklich eine blöde Situation“, sagte Dr. Hans Günther Schöler (FDP). „Der Radweg müsste breiter sein, eine Temporeduzierung reicht nicht für eine Entschärfung der Situation. Würden Autofahrer verpflichtet dort 50 zu fahren, würde ihre Fahrweise aggressiver“, war Schöler überzeugt.

Reinigen

Jessica Wessels von den Grünen sah das anders. Alleine, weil ein Begegnungsverkehr auf dem engen Radweg nicht möglich sei, und ein Radfahrer dann auf die Straße ausweichen müsse, sei Tempo 50 dort doch besser. „Ob Tempo 70 oder 50, das macht den Radweg nicht sicherer“, betonte der Ausschussvorsitzende Wilhelm Schöning. Der Zustand des Weges sei die Gefahr. Peter Steinkamp (CDU) erklärte, dass seiner Ansicht nach der Ausbau des Radweges vorangetrieben werden müsse. August Finkenbrink (CDU) regte an, den Radweg zunächst einmal gründlich zu reinigen und den Bewuchs zu entfernen, dann sei die Fahrbahn schon einmal deutlich breiter.

Baudezernent Peter Pesch sagte den Ausschussmitgliedern, dass der Ausbau kurzfristig wohl kein Thema sein werde. „Trotz mehrerer Gespräche haben wir bisher keine Einigung mit dem Haupteigentümer der möglichen Ausbaufläche erzielen können.“