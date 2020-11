Corona in Josef- und Laurentiusschule

Warendorf -

Von Joke Brocker

Neue Coronafälle wirken sich auf den Schulalltag in zwei Warendorfer Grundschulen aus. In der Josefschule ist ein Drittklässler erkrankt, in der Laurentiusschule eine Mitarbeiterin der Übermittagbetreuung und der OGS.