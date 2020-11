Die Everswinkeler Straße ist seit Montag zwischen den Straßen Weidbrake/Bußmanns Weg und Brückenstraße gesperrt. Laut Landesbetrieb Straßen NRW wird die Straße auf 1,6 Kilometern bis voraussichtlich Ende November saniert. Eine Umleitung verläuft über Hoetmar. Wer aus Münster kommt, kann über die K3 ausweichen. Die Baukosten in Höhe von 420 000 Euro trägt das Land NRW.

Aufgrund des neuen Sanierungsabschnittes kann der Busverkehr die Everswinkeler Straße bis auf Weiteres nur bis zur Brückenstraße bedienen werden. Die Linien S 20, R 23 und N 3 fahren Umleitungen. Dadurch können die Haltestellen „Freckenhorst, Rathaus“, „Freckenhorst, Mitte“, „Freckenhorst, Altenheim“ und „Freckenhorst, Landvolkshochschule“ nicht bedient werden. Fahrgäste der RVM können in diesem Zeitraum an den Haltestellen „Freckenhorst, Feuerwehrhaus“, „Freckenhorst, Kampstraße“ und „Freckenhorst, Landvolkshochschule“ auf der Brückenstraße einsteigen, wie es in einer Mitteilung heißt. Für weitere Informationen zu Fahrplan und Tarif steht die Schlaue Nummer unter Telefonnummer 0180 6 / 50 40 30 (20 ct/Verbindung aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Verbindung) zur Verfügung. Fahrplaninformationen gibt es auch bei der kostenlosen Fahrplanauskunft unter 0 80 03 / 50 40 30 oder unter www.rvm-online.de.