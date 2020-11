Gute Grundlage für Start in neue Ratsperiode

Die Weichen für die künftige Ratsarbeit sind gestellt. Bürgermeister Peter Horstmann (34, parteilos) soll drei ehrenamtliche Stellvertreter erhalten: Doris Kaiser (71, CDU), Dr. Hermann Mesch (67, Die Grünen ) und Joachim Schulz (65, SPD ) werden auf einer Liste vorgeschlagen, auf die sich alle Fraktionen im Vorfeld der konstituierenden Sitzung am Donnerstag, 12. November, geeinigt haben. In der letzten Wahlperiode hatte es mit Doris Kaiser und Monika Walter-Kaiser nur zwei stellvertretende Bürgermeister gegeben.

In „guten und respektvollen Verhandlungen“, heißt es in einer Presseerklärung, hätten CDU, SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, FWG, FDP, die Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI ein gemeinsames Paket in „guter Atmosphäre“ geschnürt. Alle Fraktionen seien sich am Ende einig gewesen, mit diesem Ergebnis „eine gute Grundlage“ für den Start in die neue Ratsperiode geschaffen zu haben. Gelobt wurde der gute und faire interfraktionelle Austausch, bei dem es auch um die Größe und Besetzung der Fachausschüsse ging.

Neu ist die Trennung des Umwelt-, Planung- und Verkehrsausschusses in Ausschuss für Stadtentwicklung und Ausschuss für Umwelt und Mobilität. Der Arbeitskreis Verkehr wird aufgelöst. Die Themen fließen in den Ausschuss Umwelt und Mobilität ein. Bestehen bleiben die Fachausschüsse für Kultur und Schule, für Soziales, für Sport, Vereinswesen und Ehrenamt sowie die Bezirksausschüsse Freckenhorst/Hoetmar und Einen/Müssingen. Der Sportausschuss beinhaltet neuerdings auch das Vereinswesen und das Ehrenamt.

Bei der Größe der Ausschüsse sei darauf geachtet worden, heißt es weiter, dass sich möglichst das gesamte politische Spektrum auch abbildet. Der Betriebsausschuss bleibt bestehen; der Bereich Abfall wird neu dem Ausschuss Umwelt und Mobilität zugeordnet.

15 Mitglieder stark sein sollen die vier Fachausschüsse sowie die Bezirksausschüsse. Mit jeweils elf Mitgliedern wird der Betriebsausschuss, der Wahlprüfungsausschuss, der Wahlausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss besetzt sein.

Neu ist die Bildung eines Arbeitskreises zum Thema Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement unter dem Dezernat des Bürgermeisters