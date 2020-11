Auf dem Warendorfer Sportplatz wurde randaliert – nicht zum ersten Mal. Auf dem Gelände des Sanitop-Platzes haben Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag gewütet und erheblichen Schaden verursacht. Zerstört wurden zwei Mini-Fußballtore auf dem Sanitopplatz hinter dem Hallenbad. Die Tore wurden komplett zerstört. Zudem wurden Ballfangnetze und Tornetze mutwillig zerschnitten. Die Tore sind nicht mehr zu benutzen. Die Warendorfer Sportunion (WSU) schätzt den Schaden auf circa 2000 Euro. Es wurde Strafanzeige gestellt. Die Polizei war vor Ort.

Michael Grothues , Vorsitzender der WSU-Fußballabteilung, ist stinksauer und empört: „Wer macht so etwas?“ Um auf das Gelände zu kommen, so Grothues, bedarf es schon einiger Anstrengung, da der Sportplatz komplett eingezäunt sei und die Tore nachts verschlossen seien. Grothues vermutet, dass die Randalierer über den Zaun gestiegen sind. Der Platzwart habe den Schaden am Donnerstagmorgen bemerkt.