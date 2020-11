Der Stoff, aus dem die Träume sind

Der Besucher des Dezentralen Stadtmuseums im Historischen Rathaus betritt ein Studierzimmer mit Atelier. Ein alter Sekretär, eine Staffelei, eine Trommel. Der Ausstellungsbesucher fragt sich: Was soll das Ganze?

Die Antwort geben die befreundeten Künstler Dirk Groß (Gemälde) und Klaus Schaefer (Skulpturen). In ihrer Ausstellung mit dem Titel „Träume, Visionen und Reisen in andere Welten. Ein Wagnis!“ nehmen sie die Besucher mit in fremde Welten. „Alles spielt sich im Kopf ab. Das wird irre spannend“, gibt der Warendorfer Dirk Groß einen Einblick in die Ausstellung, die zwar aufgebaut ist, aber aufgrund des Corona-Lockdowns aktuell noch nicht gezeigt werden kann.

Groß erzählt, worum es bei der Ausstellung geht: „Klaus Schaefer hat in seiner Fantasie einen Professor erfunden, der Seifenblasen haltbar machen kann. Es geht um Träume und Fantasien. Wir haben unsere haptischen Arbeiten mit lyrischen, ausgedachten oder konstruierten Texten versehen. Jeder bringt die Arbeit des anderen durch gesprochene Texte zum Ausdruck.“

Die Ausstellung soll bis Ende Januar auch virtuell (online) zu sehen sein. Die Künstler stellen sich der Herausforderung, den Besuchern einen gemeinsamen Dialog zu eröffnen. Dirk Groß mit seinen Bildern aus dem Zyklus „Kontemplation“. Klaus Schaefer aus Köln mit seinen Skulpturen. Beide wagen den Versuch, die eigenen Denkweisen, Ideen und Schöpfungen gegenüberzustellen, um sie dann wieder miteinander, in losen Verbindungen, wirken zu lassen. Der Austausch von Energie und Raum, in diesem Fall Ausstellungsraum,

sei den Künstlern Anreiz, dieses Experiment zu wagen. „Im metaphysischen Sinn geht es in meinen Bildern darum, Herz und Hirn auf die gleiche Schwingungsebene zu bringen, wie das Universum, wo alles entstanden ist. Das ist wie heilen mit Placebos, aber ohne ihnen die Macht zu geben.

Es gibt nur eine Mutter Erde. Und es ist unsere Pflicht, diese zu erhalten“, schlägt Groß eine philosophische Brücke zu dem Klimawandel, der Friday-for-Future-Bewegung und der Schnelllebigkeit unserer Zeit. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Wenn alle nur an sich denken, geht das auf Dauer nicht gut. Das ist ein Riesenthema.“

Klaus Schaefer über das gemeinsame Projekt: „Bildlich gesprochen bin ich als Künstler unentwegt in einer Art von innerem, kreativen Dialog mit mir, meiner Arbeit und vor allem meiner Umwelt vertieft. Sich mit einem Kollegen auf sein solche intensives Projekt einzulassen wie eine Ausstellung, in der man mit und vor allem über sein eigenes künstlerisches Schaffen in Dialog zueinander – aber auch zum Publikum – tritt, ist eine besondere Herausforderung. Ich würde sogar sagen, ein echtes Wagnis.“

Der Startschuss für die Wanderausstellung fiel bereits im Oktober im Kunstverein „68elf“ in Köln. Aufgrund der Corona-Pandemie zeigten Dirk Groß und Klaus Schaefer die Ausstellung in einer digitalisierten Version mit QR-Codes. Wann beide gemeinsam in Warendorf vor Publikum in Dialog treten können, ist weiter ungewiss.

„Kunst ist dafür da, um den Staub des Alltags aus den Augen zu waschen“, freut sich Dirk Groß darauf, wenn der klassische Ausstellungsweg endlich wieder frei sein wird. „Wir eröffnen, sobald es die Corona-Vorschrift zulässt. Wir haben Monate an unserer ersten gemeinsamen Ausstellung im Kölner Studio 68elf gearbeitet. Gezeigt wurde sie in einer digitalisierten Version und im kleinen Besucherkreis. Jetzt fiebern wir unserer Ausstellung in Warendorf entgegen, die vom Kunstkreis unterstützt wird.“

Weitere Ausstellungen in Köln, Emsdetten und im Stadtmuseum in Beckum sind geplant. „Wir entwickeln uns ständig weiter. So haben wir das Angebot bekommen, ein richtiges Haus in einer Lagerhalle zu bauen und unsere Ausstellung in diesem Haus zu zeigen. Völlig abgefahren – aber spannend. Wir laden den Betrachter ein, sich gemeinsam mit unserer Reise auf eine eigene Reise zu begeben. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind.“

Eine besondere Auszeichnung hat Dirk Groß kürzlich erhalten. Das Kunstmagazin „Art international“ zeichnete sein Bild „Kontemplation I“ mit dem „International Prize New York“ aus. Es hängt zurzeit in der Chelsea Galerie in New York. Dirk Groß ist einer von 150 Preisträgern des Kunstmagazins. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte er den Preis nicht persönlich in Empfang nehmen. Der Pokal wurde ihm zugeschickt.