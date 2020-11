Immerhin 13 Mal hat der Vorstand der Nachbarschaftsgemeinschaft Wohngebiet Düsternstraße / Diekamp in diesem Jahr Glückwünsche zu einem runden Geburtstag vorbeigebracht. „Vier weitere werden in diesem Jahr noch folgen“, verrät Hartmut Gispert , Vorsitzender des regen Nachbarschaftsvereines.

„Am Jahresende verteilen wir immer Geburtstagsbesuche auf die einzelnen Vorstandsmitglieder“, erläutert Gispert. „Besucht werden Nachbarn erstmals, wenn sie 75 Jahre alt werden und danach in Fünfjahres-Schritten, also wenn sie dann 80, 85 oder weitere fünf Jahre älter werden. Darüber freut sich die ältere Generation verständlicherweise immer sehr.“

Auch wenn in diesem Jahr aufgrund der Coronaeinschränkungen oft nur ein kleines Gespräch an der Haustür möglich war, bei dem die Glückwünsche des Vorstands und ein kleines Geschenk überreicht werden konnten, waren die Besuchten immer angenehm überrascht.

In einem aktuellen Rundschreiben weist der Vorstand alle Nachbarn auf diesen Brauch in der Nachbarschaft hin.

Aber auch auf andere Themen wird in dem Rundbrief hingewiesen. So wird nochmals deutlich gemacht, dass die Aktion „street-art im Wohngebiet“ vor kurzem mit dem letzten gestalteten Glasfaserverteilerschrank an der Schmiedestraße abgeschlossen worden ist (wie berichtet).

Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass die „Deutsche Glasfaser“ im Süden der Stadt ein Glasfasernetz errichten möchte und dafür eine vorgegebene Quote verbindlicher Anmeldungen Interessierter erreicht werden müsse. Die Nachbarschaftsgemeinschaft unterstützt diese Initiative.

Ein besonderer Hinweis erfolgt zu den Einschaltzeiten des Herrnhuter Sterns. „Diese Sterne sollen das Wohngebiet wie in den Vorjahren in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit in einem besonderen Lichterglanz erstrahlen lassen“, wünscht sich Hartmut Gispert. Es wird empfohlen, das Sternenlicht von Montag nach Totensonntag – das ist der Montag vor dem ersten Advent – bis zum letzten Sonntag im Januar jeweils von 6 bis 9 Uhr morgens und von 16 bis 24 Uhr nachts einzuschalten.

Allgemeine Infos über Fördergemeinschaft Wohngebiet Düsternstraße/Diekamp gibt es auch im Internet.