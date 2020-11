Ehrenamtlich immer unterwegs

Die Dorfgemeinschaft stärken, Orte miteinander verbinden und neue, zumeist nette und dankbare, Menschen kennenlernen: Bürgerbusfahrer ist ein sehr bereicherndes und vielfältiges Ehrenamt. Davon ist Paul Schwienhorst , Vorsitzender des Bürgerbusvereins Hoetmar, überzeugt.

Die Gruppe der Fahrer sei eine nette Gemeinschaft, versichert Schwienhorst. Regelmäßige Treffen, gesellige Veranstaltungen und der Austausch untereinander gehörten zum festen Programm, das derzeit allerdings aufgrund der Corona-Schutzvorschriften pausieren müsse. Die Corona-Pandemie habe auch dafür gesorgt, dass der Fahrerpool ein wenig geschrumpft sei, berichtet der Vorsitzende. 37 Ehrenamtliche gehören derzeit zum Team, neue Mitstreiter würden immer gebraucht. Denn auch in Corona-Zeiten sei der Bürgerbus ein gefragtes Verkehrsmittel.

Schutzmasken

„Wir gehören zum öffentlichen Personennahverkehr, für uns gelten die gleichen Regeln, wie bei anderen Busunternehmen auch“, erklärt der Vorsitzende. Fahrgäste müssten einen Mund-Nasenschutz tragen und möglichst Abstand halten. Im Bus dürften jedoch Personen aus mehr als nur zwei Haushalten transportiert werden.

Der Fahrer ist nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen, es wird jedoch empfohlen. „Die Sicherheit unserer Mitglieder liegt uns besonders am Herzen“, versichert der Vorsitzende. Der Verein freut sich deshalb derzeit über eine Spende von FFP2-Masken, die Dominik Bosse , Geschäftsführer von Dentalhandel Bosse aus Hoetmar, jetzt an Fahrdienstleiter Theo Vogel-Hanhoff und Schwienhorst überreichte.

Der Bürgerbus verbindet Hoetmar mit Everswinkel und Sendenhorst. 800 Fahrgäste pro Monat nutzen das Angebot. Das sind umgerechnet etwa 40 Fahrgäste pro Schicht.

Zwei Schichten

Zu Beginn der Pandemie sei der Fahrbetrieb vorübergehend eingestellt worden, mittlerweile hätten sich die Fahrgastzahlen wieder auf dem vorherigen Niveau eingependelt, so Schwienhorst. Genutzt werde das Transportmittel oft von Personen, die über eine Westfalenticket verfügten und mit anderen Bussen weiter nach Münster oder Warendorf fahren wollten. „Für die Wochenendschichten haben wir genügend Fahrer“, betont Schwienhorst. Bedarf bestehe insbesondere in der Woche. Die Tage seien in zwei Schichten aufgeteilt, eine von 6.30 bis 13.30 Uhr, die andere von 13.30 bis 19 Uhr.

Führungszeugnis

Gesucht werden Personen ab 21 Jahren, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Dazu werde ein polizeiliches Führungszeugnis benötigt, um das sich jedoch der Bürgerbusverein kümmere. Die Gesundheitsbescheinigung für den Personenbeförderungsschein stelle der Betriebsarzt in Sendenhorst nach einer entsprechenden Untersuchung aus. Nach oben gibt es übrigens keine Altersgrenze, betont Schwienhorst. Bis zum 65. Lebensjahr ist der Gesundheitscheck alle fünf Jahre vorgeschrieben, danach erfolge ein jährlicher Check.

Behindertengerecht

Den Bürgerbus-Verein gibt es seit zehn Jahren und er erfreue sich steigender Beliebtheit, betont der Vereins-Chef. Gefahren wird mit einem behindergerecht umgebauten Mercedes-Sprinter. Er verfügt über acht Fahrgastplätze. Alle Sitzplätze sind mit Sicherheitsgurten ausgestattet. Wie in jedem anderen Pkw besteht im Bürgerbus Anschnallpflicht.

Wer als Fahrer beim Bürgerbus-Verein Hoetmar mitmachen möchte, kann sich beim Vorsitzenden, Paul Schwienhorst, 0 25 85/12 37, beim Fahrdienstleiter Theo Vogel-Hanhoff, 01 71/8 83 67 80, oder per E-Mail beim Bürgerbus-Verein Hoetmar unter buergerbus@hoetmar.de wenden.