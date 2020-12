Nächstenliebe ist für Pedro Alves Filho das besondere Geheimnis der Heiligen Nacht. Der Kunstmaler ist bei der 80. Krippenausstellung im Religio, dem Westfälischen Museum für religiöse Kultur, mit einem Werk vertreten. Das Museum ist allerdings noch bis Ende November aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnungen geschlossen.

„Ich wollte das Motto ,Geheimnis der Heiligen Nacht‘ als reduzierte Botschaft formulieren“, sagt der gebürtige Brasilianer, den es vor über 20 Jahren der Liebe wegen nach Warendorf verschlagen hat. Auf seinem überwiegend in Rot gehaltenen Bild hat er stilisiert zwei Engel gemalt, die ein Kind umarmen. Einer der Engel hält ein kleines Haus in der Hand. „Die Krippe selbst wollte ich nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern das Beschützende darstellen“ sagt er. Deshalb habe er dem Bild den Titel „Nächstenliebe“ geben.

Religiösen Themen fühlt sich der 47-Jährige verbunden, weil er schon als junger Mann in seiner Heimatstadt Coroatá als Kirchenmaler tätig war. „Ich war bei der Diözese angestellt.“ Seine Bilder sind in mehreren Kirchen zu finden. Außerdem kümmert sich Alves Filho auch um die Restauration von Bildern und Wandmalereien in Kirchen. Bis heute hält er engen Kontakt zu seiner alten Heimat.

Der Kunstmaler, der auch Grafiken und Plastiken zu seinem Repertoire zählt, ist Autodidakt und beschäftigt sich von Kindesbeinen an mit der Malerei. In Brasilien hat er sich im Bereich Kirchenkunst in São Paulo bei dem brasilianischen Künstler Claudio Pastro fortgebildet. In Deutschland absolvierte er eine malerische Fortbildung bei dem mittlerweile verstorbenen Künstler Theodor Schäfer in Ostbevern.

In mehreren Ausstellungen hat Alves Filho seine Werke gezeigt. Unter anderem bei der ECO-Ausstellung anlässlich des UN-Erdgipfels in Rio de Janeiro und bei der UN-Poster-Ausstellung in Brasilia. Dort ist er mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Hierzulande waren seine Werke unter anderem im Rathaus Everswinkel, ebenso wie in Ostbevern zu sehen, im Kolping-Tagungshotel in Münster, in Stapelfeld bei Bremen und der Fazenda da Esperança in Berlin.

Alves Filho hat in der Malerei seinen eigenen unverkennbaren Stil gefunden, ohne sich abschließend darauf festzulegen. Er arbeitet mit verschiedenen Techniken, mal mit Acrylfarbe, mal mit Aquarell. Der Kunstmaler arbeitet auch mit Strukturpaste, um so eine besondere Wirkung zu erzielen. „Ich mache mir immer sehr viele Gedanken zu meinen Arbeiten“, sagt der Kunstmaler. Die versuche er dann auf Papier oder die Leinwand zu bringen. Mal sei das Ergebnis realistischer, ein anderes Mal eher abstrakt. Aber zu jedem Bild kann er eine Geschichte erzählen. Gerne malt Alves Filho auch für Kinder, die dann beim Betrachten der Bilder ihrer Fantasie freien Lauf lassen könnten.

Geprägt ist der Künstler von seiner Herkunft. „In Brasilen gibt es viele Menschen, die in Armut leben“, sagt er. Ein Thema, das sich auch in einigen seiner Werke wiederfindet.

Das Corona-Jahr ist auch an dem Brasilianer nicht spurlos vorbeigezogen. Er hatte mehrere Ausstellungen geplant, die alle ausgefallen sind. Es sei sehr schade gewesen, seine Werke nicht präsentieren zu können, sagt er. Er hofft, dass das im kommenden Jahr anders ist.