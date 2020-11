Narren haben jederzeit Zugang zum Moritz

Die fünfte Jahreszeit ist dazu da, Freude zu verbreiten. Wie berichtet wird das in der kommenden Session coronabedingt nur eingeschränkt gelingen. Karneval deswegen aber ganz zu streichen, kommt für die Warendorfer Karnevalsgesellschaft (WaKaGe) nicht in die Tüte. „Karneval lässt man nicht ausfallen, er steht im Kalender“, bekräftigt WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh erneut. Also wird der Moritz, das Narrenzepter des Prinzen und Ausdruck seiner Macht, aus dem Tiefschlaf geweckt. Eine neue Tollität wird allerdings nicht proklamiert werden, Prinz Frank I. (Hülsbusch) geht in die Verlängerung.

Jahr für Jahr legen die Jecken ihren Moritz traditionell am Veilchendienstag im Tresor des Historischen Rathauses zum Schlafen, ehe er üblicherweise am Elften im Elften geweckt wird und in den darauffolgenden Monaten neben der Annemarie steter Begleiter der Tollität ist.

Obwohl Saalfeste und Straßenkarneval ausfallen, möchten alle Aktiven ein positives Signal senden in einer Zeit, die ohne das Narrenwesen und unter den gegebenen Bedingungen sehr trist werden könnte. „Novembertrübsal blasen bis März? Das kommt nicht infrage“, betont Schulze Zumloh. „Der Bazillus Karnevalensis – er ist stärker als Covid-19.“

„Karneval ist nicht abgesagt, er wird anders“, ergänzt Bürgermeister Peter Horstmann, der sich die ganze Sache auch anders vorgestellt hatte. Der neue Verwaltungschef hat versprochen, Frank I. Hülsbusch, dem „Sangesoriginal vom Josephshospital“, jederzeit Zugang zum ruhenden Moritz zu gewähren. Gleichwohl gibt es keine Sessionseröffnung, wie sie die Warendorfer kennen. Das kurze Rahmenprogramm auf der Rathaustreppe, der erste öffentliche Auftritt der neuen Annemarie Bea Hoffmann, Schunkeln und Feiern in den Kneipen – all das ist nicht machbar. Der Senat erfüllt dennoch den einstimmigen Auftrag der Mitgliederversammlung, die kommende Session nicht komplett zu streichen, erläutert Schulze Zumloh. Prinz Frank wird sich am heutigen Mittwoch mit einer Videobotschaft an sein Narrenvolk wenden.

Wenn es eine Session gibt, dann auch ein Motto: „Corona trifft auf Karneval, der Frohsinn bleibt in jedem Fall.“ Damit möchte die große Gemeinschaft der Jecken zum Ausdruck bringen, „dass der Karneval schon immer da war, da ist und auch in Zukunft da sein wird“, wie es Schulze-Zumloh formuliert. Die Pandemie sei lediglich eine schlimme Momentaufnahme, doch der Frohsinn werde stärker sein. Darin seien sich die Narren einig. Im Zweifelsfall werde die fünfte Jahreszeit am Aschermittwoch völlig unspektakulär beendet.

Diese Session wird zweifelsohne in die Geschichte eingehen – wohl auch, weil alle im Warendorfer Karneval organisierten Jecken wie WaKaGe, Bürgerausschuss, HaBaKa, Altstadtfunken, Möhnen und Wagenbauer wie der KC Stusa im Schulterschluss beschlossen haben, einen Sessionsorden herauszubringen, der zum Jahreswechsel vorgestellt wird.