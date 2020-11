110 Sterne mit lokaler Besonderheit

„Viele Mitbürger wünschen sich bereits seit längerem, Hoetmar in der dunklen Jahreszeit in ein stimmungsvolles Licht zu tauchen“, weiß Ansgar Drees als Vorsitzender des Heimatvereines. Um diesen Wunsch zu erfüllen, habe der Schützen- und Heimatkreis mit dem Gewerbekreis eine Arbeitsgruppe gebildet und die Idee entwickelt, „Herrnhuter Sterne“ zentral für das ganze Dorf zu beschaffen.

„Die Resonanz war riesig. Insgesamt haben 110 Haushalte einen solchen Stern bestellt“, freute sich Ansgar Drees bei der Ausgabe der Sterne im Dorfbüro: „Wir haben innerhalb unserer Arbeitsgruppe eine ansprechende wie bezahlbare Lösung gefunden.“

Die Sterne seien erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Internat der Herrnhuter Brüdergemeinde im Mathematikunterricht gebaut worden und hätten der Vermittlung eines besseren geometrischen Verständnisses gedient. Fortan hätten die Kinder am ersten Sonntag im Advent ihre Sterne gebastelt und diesen Brauch in ihre Familien getragen.

Noch heute würden die Sterne im sächsischen Herrnhut gebaut. „Wir haben sie über den Weltladen in Warendorf bezogen, der uns im Vorfeld auch verschiedene Modelle und Prototypen zur Verfügung gestellt hatte“, erzählt Ansgar Drees.

Der gelieferte Bausatz könne in 30 bis 45 Minuten zu einem gelben Stern mit circa 68 Zentimetern von Spitze zu Spitze zusammengesetzt werden. Leider würden es die derzeitigen Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens nicht erlauben, die Sterne in nachbarschaftlicher Gemeinschaft zusammenzusetzen.

„Unserer Arbeitsgruppe war es aber wichtig, den Sternen eine lokale Besonderheit zu verleihen“, sagt Drees. In Kooperation mit der Firma Metallbau Tertilt habe man daher eine pulverbeschichtete Wandhalterung entwickelt, die mit dem Hoetmarer Wappen verziert ist. Die Sterne selbst würden mit einer LED-Lampe beleuchtet.

Wenn man sich die Bestelllisten anschaue, könne man keinen Schwerpunkt im Dorf erkennen: „Das ganze Dorf ist abgedeckt, und es werden nicht nur einzelne Straßenzüge im Advent für zusätzlichen Glanz in Hoetmar sorgen.“

110 Herrnhuter Sterne werden in der Adventszeit Hoetmar zusätzlichen Glanz verleihen. Foto: Stephan Ohlmeier

Obwohl man im Vorfeld einige Herrnhuter Sterne mehr bestellt habe, seien mittlerweile alle vergriffen. Wer aber dennoch Interesse an einen solchen Stern habe, könne sich am besten an den Weltladen in Warendorf wenden.

Wie Ansgar Drees verriet, werde man durch die zentrale Bestellung voraussichtlich einen kleinen Mehrerlös erzielen: „Diesen möchten wir nutzen, um notwendige Ersatzbeschaffungen für die Weihnachtsbeleuchtung rund um die Lambertus-Kirche und den Dorfbrunnen zu finanzieren.“ Dort würde eine Gruppe von Ehrenamtlichen das Dorfbild in der Weihnachtszeit bereits seit mehreren Jahren deutlich aufwerten.

Die Ausgabe der Sterne im Dorfbüro war übrigens mit dem Ordnungsamt der Stadt Warendorf abgestimmt. In das Dorfbüro wurden die Abholer nur einzeln mit Mund-Nasen-Bedeckung und nach vorherigem Desinfizieren der Hände eingelassen. Vor dem Läutehaus bildete sich zwar zwischenzeitlich eine kleine Schlange, jedoch hielten die Hoetmarer untereinander großen Abstand und freuten sich, mit ihren Mitmenschen ins Gespräch zu kommen.