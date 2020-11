Stadt rechnet mit 16 Eingangsklassen

Das Anmeldeverfahren an den örtlichen Grundschulen ist abgeschlossen. Dabei geht es weiter um die Frage: Wird Warendorf 15 oder 16 Eingangsklassen bilden?

Im Fokus: die Dechant-Wessing-Schule in Hoetmar und die Josef-Schule im Warendorfer Norden. 38 Anmeldungen (Vorjahr 26) sind in Hoetmar eine gesetzte Zahl. Für eine Klasse zu viele Schüler, dort wird es zwei komfortable Eingangsklassen geben. Das Anmeldeverfahren an der Josefschule endete mit 60 Schülern (Vorjahr 70 Schüler). Hier rechnet die Stadt mit weiteren Anmeldungen, um drei Eingangsklassen bilden zu können. Schulamtsleiter Udo Gohl : „Warendorf ist eine Zuzugsstadt. Da werden noch drei oder vier Kinder dazukommen. Erst bis zum 15. Januar müssen wir unsere Schülerzahlen der Schulaufsicht in Münster melden. Da haben wir noch genug Zeit, genau hinzuschauen.“ Gohl rechnet deshalb mit 16 Eingangsklassen zum neuen Schuljahr.

Hintergrund: Um mindestens eine Eingangsklasse bilden zu können, sind 15 Schüler erforderlich. Die Höchstgrenze liegt bei 29 Schülern in einer Klasse. An dieser Grenze kratzt die Josefsschule knapp. Nach Schulgesetz und Klassenrichtzahl hatte die Stadt in den vergangenen Schuljahren in der Regel 15 Eingangsklassen gebildet. Dabei soll die Klassenbildung in den Schulen nicht ungleich verteilt sein. Das Problem: rechnerisch kommt ein Lehrer auf eine Klasse. Bei der Bildung ganz vieler kleiner Klassen werden automatisch mehr Lehrer benötigt. Für die Stadt sind die Klassenstärken ein Balanceakt.

Die Anmeldezahlen im einzelnen: Die Bodelschwinghschule meldet 57 Anmeldungen (Vorjahr 63 Schüler). Das bedeutet zwei Eingangsklassen. Angesichts des Runs auf die Schule im Vorjahr ist Gohl zuversichtlich: „Niemand muss hier eine Ablehnung befürchten.“

Nach dem Schülereinbruch an der Overbergschule holt die Schule wieder auf und meldet 45 Anmeldungen (Vorjahr 32 Schüler). Zwei Eingangsklassen (Vorjahr eine Eingangsklasse) können hier wieder gebildet werden.

Die Wilhelm-Achtermann-Schule mit den Standorten in Milte (16 Schüler) und Einen (24 Schüler) meldet 40 Anmeldungen (Vorjahr 41). Das bedeutet jeweils eine Eingangsklasse.

Die Laurentiusschule mit den Standorten Dr.-Leve-Straße und Klosterstraße verliert Schüler: 36 Anmeldungen. Im Vorjahr waren es 42. Ein Merkmal des pädagogischen Konzepts der katholischen Bekenntnisschule: der jahrgangsübergreifende Unterricht in den Klassen 1 und 2. Die jüngsten Anmeldezahlen stoßen erneut die Diskussion um die Schließung des Standorts an der Klosterstraße an. Die Diskussion ist nicht neu, der Standort Dr.-Leve-Straße müsste dann ausgebaut werden.

Identisch ist mit 72 Anmeldungen die Schülerzahl an der Everwordschule geblieben (Vorjahr 72).