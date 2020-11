Pfeifender Spülkasten ärgert Mieter

Es geht offensichtlich ums Prinzip: Vor Gericht standen sich am Donnerstagmorgen eine Wohnungsbaugenossenschaft und einer ihrer Mieter gegenüber. Der Streitwert: 22,31 Euro. Die Klage dürfte kaum erfolgreich sein.

Doch der Reihe nach. Im Mittelpunkt der juristischen Auseinandersetzung steht ein Spülkasten. Am 7. Februar soll dieser derart auffällige Geräusche gemacht haben, dass sich der Mieter an den Eigentümer wandte. Noch am selben Tag rückte ein Anlagenmechaniker an, um sich der Sache anzunehmen. Nach rund halbstündiger Prüfung, in deren Verlauf er keinerlei Mängel feststellen konnte, verließ er die Wohnung wieder. Für die Arbeitszeit schrieb sein Arbeitgeber eine Rechnung, die zunächst auch vom Eigentümer beglichen wurde. So weit, so alltäglich.

Doch die Wohnungsbaugenossenschaft ärgerte sich offensichtlich über eine weitere Mängelanzeige durch ihren Mieter. In der Vergangenheit – genauer gesagt seit 2015 – habe dieser vier Toilettensitze wegen Materialfehlern moniert. Daher wollte die Wohnungsbaugenossenschaft jetzt ein Zeichen setzen und forderte das Geld vom Mieter zurück. Als dieser nicht zahlte, kam es zur Klage. Die Richterin machte ihren Standpunkt früh deutlich. Der Mieter habe nur auf einen Mangel hingewiesen; er müsse und könne die Lage als Laie nicht beurteilen. Eine Klagerücknahme lehnte der Anwalt der Wohnungsbaugenossenschaft jedoch ab. Als Zeugin sagte zunächst eine Rentnerin aus, die regelmäßig den Beklagten besucht. So auch im Februar. Sie habe dessen Bad genutzt und dabei ein „Zischen oder Pfeifen“ wahrgenommen. „Irgendwann war Ruhe“. Einige Wochen später habe sie die identische Erfahrung gemacht. „Ich kann es nicht begreifen, es ist immer noch da.“

Ganz anders schilderte der Anlagenmechaniker den Sachverhalt. „Ich konnte keine Fehlfunktion feststellen.“ Und auch das besagte Geräusch habe er nicht gehört. Zwar habe der Beklagte ihm berichtet, der Spülkasten zische „hin und wieder“, aber, so machte der Zeuge deutlich, „ich kann da ja nicht den ganzen Tag warten.“

Bei dem Spülkasten auf Putz handele es sich zwar um ein preisgünstiges, aber keineswegs billiges Modell. Er habe seine Chefin angerufen, um über den möglichen Austausch des Schwimmer-Ventils zu sprechen. Dies habe sie jedoch abgelehnt: Der gesamte Spülkasten sei erst „vor drei oder vier Jahren“ gewechselt worden.

Die Anwältin des Mieters betonte, ihr Mandant sei aufgrund eines Wasserschadens sehr vorsichtig. „Ich kann Ihre Position verstehen“, entgegnete die Richterin dem Kläger mit Blick auf die Vorgeschichte, legte ihm jedoch erneut – auch aufgrund der Kosten – eine Klagerücknahme nahe. Dies lehnte dessen Anwalt erneut ab. „Wir hätten ein Urteil.“ Das geht den Beteiligten jetzt schriftlich zu.