Die Mitgliederversammlung des Vereins „Die Brückenbauer e.V. – Bildung für Kinder“ beschloss jetzt Corona-Hilfen für Indien und Projektförderungen im Kreis Warendorf. Die zuletzt stark gestiegenen Covid-19-Infektionszahlen und die Vorgaben aus der Corona-Schutzverordnung führten jedoch zu der Entscheidung des Vorstandes, die Versammlung über ein Online-Konferenzprogramm durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Seit 2012 setzt sich der Verein für Bildungsprojekte in Indien und vor Ort im Kreis Warendorf ein. Außerdem werden Gesundheitsprogramme auf dem Subkontinent unterstützt. Ebenfalls werden Patenschaften für Internate und Schulen in Indien vermittelt und betreut.

Neue Patenschaften

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Frank Hankemann erfolgte zunächst der Bericht des Vorstandes über die Aktivitäten des Vereines im vergangenen Jahr sowie der Kassenbericht.

Insgesamt wurden für den Bereich Bildung 19 537,59 Euro im Jahr 2019 durch Spenden, Patenschaften und Mitgliedsbeiträge erwirtschaftet.

Im zweiten Vereinsschwerpunkt „Gesundheit“ konnte Geschäftsführerin Susanne Haverkamp Einnahmen von 3924,50 Euro vermelden. Gleichzeitig konnte der Verein die Zahl der Patenschaften auf 34 sowie die Zahl der Mitglieder um zwei Personen auf nun 44 Mitglieder steigen.

Die beiden Kassenprüfer Andreas Westhoff und Franziska Heinermann bescheinigten dem Vorstand bei ihrer Arbeit eine einwandfreie Kassenprüfung und beantragten die Entlastung des Vorstandes – diese wurde von der Versammlung ohne Gegenstimmen beschlossen.

Erweiterter Vorstand

Bei den Wahlen wurden Claudia Dorsel und Thomas Mundmann als Mitglieder in den erweiterten Vorstand des Vereines gewählt, Steffi Mester zur neuen Kassenprüferin berufen. Der geschäftsführende Vorstand war bereits im Vorjahr komplett wiedergewählt worden.

Neben den Wahlen bildet die Entscheidung über die Verwendung der Überschüsse aus dem Vorjahr für Maßnahmen in Warendorf und Indien eine wichtige Aufgabe der Mitgliedersammlung. Insgesamt 11 588,70 Euro standen dieses Mal dafür zur Verfügung.

Selbstbehauptung

Zehn Prozent dieser Gelder werden satzungsgemäß für Projekte in Warendorf und Umgebung verwendet. Aus fünf Projekten wählte die Versammlung folgende Projekte aus der Region für eine Förderung aus: Der Laurentius-Kindergarten Warendorf erhält 190 Euro für eine Fortbildung von zwei Erzieherinnen für die Durchführung von Selbstbehauptungskursen für angehende Schulkinder. Das Lummerland Kinderkurzzeitwohnen in Ennigerloh bekommt 300 Euro für Spielgeräte in der Einrichtung. 668,87 Euro gehen an das Projekt „Fitkids“ des Arbeitskreises Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf. Mit diesem Projekt sollen Benachteiligungen von Kindern suchtkranker Eltern abgemildert werden.

Ausgefallene Veranstaltungen

Die weiteren 90 Prozent der Überschüsse in Höhe von 10 429,83 Euro werden als dringende Corona-Hilfe für Kinder in den Schulen und Internaten, die bereits durch die Brückenbauer unterstützt werden, eingesetzt. Der Präses des Vereines, Pater Tom, berichtete dazu von der dramatischen Lage durch die Pandemie in Südindien. Die aktuelle Krise führt dazu, dass es vielen Familien dort am Nötigsten fehlt.

Leider habe sich die Pandemie im Geschäftsjahr auch drastisch auf das Spendenaufkommen ausgewirkt, da viele Aktionen und Veranstaltungen des Vereines nicht wie üblich durchgeführt werden konnten, schreibt der Verein in seinem Bericht abschließend.

Mehr Informationen über die Arbeit des Vereines sind auf der Internetseite zu finden. Für Spenden können folgende Bankverbindungen des Vereines genutzt werden:Kontoinhaber: Die Brückenbauer e.V. IBAN: DE62 4005 0150 0034 3634 24 (Projekt Bildung) oder IBAN: DE58 4005 0150 0135 0493 02 (Projekt Gesundheit „diipthi“ für AIDS-Kranke).