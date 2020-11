„Ein Jahr kann man überstehen“

Spätestens seit der Beritte Fanfarenzug sein für den heutigen Samstag geplantes Konzert in der Reithalle Schulze Niehues absagen musste, die die Stimmung der Mitglieder im Keller. „Keine Auftritte zu haben, ist einfach deprimierend“, findet der Vorsitzende des Vereins, Randolph Mevert .

Nachdem im Sommer zeitweise wieder geprobt werden konnte, sei mit dem neuerlichen Lockdown das Vereinsleben „komplett“ zum Erliegen“ gekommen. Kein Gruppenunterricht, lediglich Einzelunterricht sei noch möglich, und abgesehen von kleineren Ständchen, die unter Einhaltung der Corona-Schutzvorgaben über die Bühne gegangen seien, habe es in diesem Jahr keine Auftritte gegeben, über die sich der Verein normalerweise finanziert.

Die Pferde seien gar nicht zum Einsatz gekommen, bedauert Mevert und befürchtet, dass das Auftrittsverbot für zwei- und Vierbeiner den Verein noch bis Mitte kommenden Jahres beschäftigen wird. So sei bereits jetzt klar, dass der mittlerweile traditionelle Auftritt des Berittenen Fanfarenzuges auf der Grünen Woche in Berlin im kommenden Jahr abgeblasen ist.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte die Anfrage an die Freckenhorster kaum rausgeschickt, da kam auch schon die Mitteilung aus Berlin, dass die Grüne Woche 2021 nur in einem kleinen Rahmen stattfinden werde.

Der Vereinsvorsitzende ist auch skeptisch, dass die zahlreichen (Jubiläums-)Schützenfeste, bei denen der Fanfarenzug in diesem Jahr hätte auftreten sollen, tatsächlich in 2021 nachgeholt werden können. „Ein Jahr ohne Auftritte kann man überstehen“, ist er überzeugt, „aber zwei oder drei Jahre können wir das nicht aushalten. Dann wird es eng.“ Für Haftungszweck habe der Verein, der die Pferde für seine Auftritte ausleiht, sofern sie nicht ohnehin den Mitgliedern gehören, Rücklagen gebildet. „Sonst könnte man das nicht stemmen.“

Aus diesen Rücklagen müssten laufende Kosten gedeckt werden, die etwa durch das Unterstellen der Pferdehänger entstehen, die zudem regelmäßig auch dem TÜV vorgeführt werden müssen. Durch die Auftritte werde Geld in die Kasse gespült. Doch so lange es keine großen Auftritte gebe, die stets auch mit hohen Kosten verbunden seien, könne man sich nicht beklagen.

Vereinen, die unter Umständen Mieten für Räume zahlen müssten, ergehe es da gewiss anders. Dank der guten Kooperation mit dem Gebrasa-Blasorchester aus Sassenberg habe der Fanfarenzug, als gemeinsames Proben noch erlaubt war, glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, von dem unter Corona-Gesichtspunkten zu kleinen Probenraum in der Grundschule auf die Gebrasa-Halle ausweichen zu können.

Mit einem blauen Auge ist offenbar auch der rund 1300 Mitglieder starke TuS Freckenhorst 07 bisher durch die Krise gekommen. „Der TuS leidet wie andere Vereine darunter, dass wir keinen Sport anbieten können“, sagt Vorstandsmitglied Heinz Hanewinkel , Beisitzer im Vorstand des Sportvereins, der sich eigentlich am Freitag im Zuge seiner Mitgliederversammlung eine neue Satzung und eine neue Vorstandsstruktur geben wollte und dieses Vorhaben auf Mai/Juni 2021 verschoben hat. Katastrophal stelle sich die Situation für die vor allem älteren Nutzer der Reha-Sport-Angebote dar. Eine Weile habe man diese Kurse strecken können, so dass die Teilnehmer, die natürlich auch die sozialen Kontakte schätzten, zumindest alle 14 Tage in den Genuss des Angebotes gekommen seien. Nun dürfe wegen der Auflagen der Corona-Schutzverordnung gar kein Reha-Sport angeboten werden.

Dass der Verein finanziell nicht ins Schlingern geraten sei, liege vor allem an der Treue seiner Mitglieder, denen man habe plausibel machen können, dass der TuS natürlich auch weiterhin Fixkosten habe. Die Zahlungen an Dachverbände zum Beispiel liefen weiter, die Miete für die Geschäftsstelle und die hauptamtliche Geschäftsstellenleitung müssten gezahlt werden, gibt Hanewinkel zu bedenken. Glücklicherweise sei die Hallennutzung in Warendorf frei.

Die Übungsleiter seien dem Vorstand entgegengekommen, indem sie in der Zeit, in der die Sportangebote ausfallen, auf Honorare verzichteten. Entgegengekommen ist aber auch der TuS seinen Mitgliedern, die für das zweite Quartal lediglich den Grundbetrag, nicht jedoch die üblichen Abteilungsbeiträge zahlen müssen.

Der Verein, der in diesem Jahr sogar noch neue Mitglieder aufgenommen habe, die sich für die HeiwaDo-Kurse (Judobasierte Selbstverteidigung) angemeldet hatten, habe ferner angeboten, angesichts der seit Mai ausfallenden Kurse die Beträge zu 100 Prozent zu erstatten. Von diesem Angebot sei aber lediglich in drei oder vier Fällen Gebrauch gemacht worden.

Auch wenn Heinz Hanewinkel im Moment noch gelassen bleibt, macht er sich doch Gedanken um die Zukunft des Vereins in den kommenden Monaten und fürchtet: „Wenn sich die Situation nicht bald bessert, wird wohl irgendwann auch der Schatzmeister des TuS ins Grübeln geraten.“