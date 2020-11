Warendorf -

Der Tauschschrank steht gut zugänglich für alle Interessierten vor dem Tor der Kita und wird von engagierten Mitarbeiterinnen und Eltern der Kita Kunterbunt an der Brinkstraße 5 in Warendorf betreut.

Die Austausch(kom)Mode lädt seit Anfang November ein, Dinge zu geben, zu nehmen und zu tauschen: Kleidung, Bücher, Cd`s, DVD`s , Geschirr, Deko und Spielzeug, eben all das, was man unbedingt brauchte und nun wieder loswerden will.