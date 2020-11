Wenn die Corona-App plötzlich rot leuchtet, fährt den Betroffenen erst einmal der Schreck in die Glieder. In dem Fall muss unverzüglich Kontakt mit dem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst aufgenommen werden. Aber auch wenn die App nicht anschlägt, kann man ja infiziert sein. Worauf man achten sollte:

Was ist zu tun, wenn Symptome auftreten?

Bereits von dem Moment an, in dem Symptome auftreten, die typisch für Covid 19 sind, wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geschmacks- und Geruchsstörung, sollten sich jeder vorsorglich zuhause isolieren, heißt es in einer Information des Kreises Warendorf. Schon dann sollten Kontakte zu anderen Menschen auf das Nötigste reduziert werden, um andere nicht der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen. Zudem sollte telefonisch mit dem Hausarzt Kontakt aufgenommen werden. Der Pressesprecher des Kreises Warendorf, Thomas Fromme , weist darauf hin, dass außerhalb der Öffnungszeiten der Praxen der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116117 angerufen werden kann. Der Arzt entscheide, ob dann auf das Coronavirus getestet werden muss.

Wie geht es weiter, wenn das Testergebnis positiv ist?

Wenn das Testergebnis positiv ist, muss sich der Betroffene in eine Isolation begeben. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind der Verdacht auf eine Erkrankung und eine Erkrankung in Bezug auf Covid 19 meldepflichtig. Die Meldepflicht ermögliche dem Gesundheitsamt die erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen zu treffen. Die Daten werden am Gesundheitsamt erfasst, an die zuständigen Landesbehörden und von dort ans RKI übermittelt.

Wie lange dauert die Isolation oder Quarantäne?

Diejenigen, bei denen Corona-Viren nachgewiesen worden sind, müssen sich in eine zehntägige Isolierung begeben. Sie dürfen laut Bundesgesundheitsministerium die Isolation erst verlassen, wenn mindestes 48 Stunden zuvor keine Symptome aufgetreten sind. In einer Isolierung gehe es darum, die Betroffenen wirklich von anderen Personen – auch im gleichen Haushalt – räumlich zu trennen. Die Räumlichkeiten dürfen für die Dauer der Isolation, ebenso wie bei einer Quarantäne möglicher Kontaktpersonen, nicht verlassen werden. Bei schweren Symptomen findet die Isolation im Krankenhaus statt. Darüber hinaus muss jeder Bürger immer in Quarantäne, wenn das Gesundheitsamt dies anordnet. Das ist abhängig von der Art des Kontaktes zu dem Infizierten.

Wer stellt die Krankenbescheinigung aus?

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stellen Ärzte nur aus, wenn jemand tatsächlich krank ist, also Fieber hat oder stark hustet. Bei leichten Erkrankungen der Atemwege ist das laut Patientenservice vorübergehend telefonisch für bis zu sieben Tage möglich – gegebenenfalls erweiterbar um maximal weitere sieben Tage. Wenn keine Krankheitsanzeichen vorhanden sind, dürfe der Arzt nicht krankschreiben – auch nicht, wenn der Corona-Test positiv war, heißt es auf der Internetseite des Patientenservice. Für eine Bescheinigung für den Arbeitgeber müssen sich Infizierte telefonisch oder per E-Mail an das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Warendorf wenden.

Wer bezahlt den Dienstausfall bei einer angeordneten Quarantäne?

Wenn ein Arbeitnehmer in Isolation oder Quarantäne muss, hat er nach dem Infektionsschutzgesetz einen Anspruch auf finanzielle Entschädigung. Der Arbeitgeber bezahlt Verdienstausfall für die ersten sechs Wochen, heißt es beim Patientenservice. Ab der siebten Woche wird eine Entschädigung in Höhe des Krankengeldes gezahlt. Diese muss der Betroffene selbst bei der dafür zuständigen Landesbehörde beantragen. Eine Entschädigung sei allerdings ausgeschlossen, wenn ein Verschulden gegen sich selbst vorliege. Dies werde dann angenommen, wenn eine Auslandsreise angetreten wird und das Reisegebiet bereits vor Fahrtantritt vom RKI als Risikogebiet ausgewiesen wurde. Wenn ein Selbstständiger in Quarantäne muss, dann muss er sich wegen eines Verdienstausfalls direkt an die zuständige Landesbehörde wenden.

An wen müssen Kontaktpersonen gemeldet werden?

Zum einen müssen Kontaktpersonen für die Nachverfolgung an das Gesundheitsamt gemeldet werden. In der Corona-Warn-App muss eine TAN-Nummer, die der Infizierte nach dem Test erhalten hat, eingegeben werden, damit die App diese Personen informiert.