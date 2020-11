Die Bäckerei Frisch , Inhaber Oliver Teschner , ist insolvent. Der 33-jährige Bäckermeister hat Insolvenzantrag beim Amtsgericht Münster gestellt. Das Verfahren wurde Anfang November eröffnet. Insolvenzverwalter ist Dr. Christoph Morgen, Münster.

Während die Back-Frisch-Filiale im K+K-Markt (sieben Angestellte) in Westkirchen weiterlaufen soll und auch geöffnet hat, ist die Filiale an der Düsternstraße in Warendorf geschlossen. Per Hinweis an der Tür wird hier ein Bringservice für frische Backwaren per Brötchen-Taxi angeboten. Buchbar über den Westkirchener Backshop oder per E-Mail.

Nachfolger

Erst vor zwei Jahren hatte der heute 33-jährige Bäckermeister den Handwerksbetrieb von Bäcker- und Konditormeister Michael Löbke an der Düsternstraße übernommen. Und damit auch die Mitarbeiterinnen. Löbke war froh, einen Nachfolger gefunden zu haben. Und auch im Wohngebiet Düsternstraße/Diekamp freute man sich, dass es morgens wieder frische Brötchen gab. Teschner hat sein Handwerk unter anderem in dem Familienbetrieb Löbke gelernt und später in der Bäckerei Laurenz Frisch in Westkirchen verfeinert. Bereits im Sommer 2018 hatte Teschner die 1913 gegründete Traditionsbäckerei Frisch in Westkirchen übernommen. Mit Warendorf setzte der Jungunternehmer auf ein zweites Standbein. Gebacken wird weiter in Westkirchen. Knapp 20 Mitarbeiter hatte das kleine Backunternehmen. Teschner war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.