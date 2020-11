Den Spuren im Holz folgen

Upcycling steht für eine tiefgreifende Entwicklung, bei der scheinbar nutzlose Stoffe in etwas Neues umgewandelt werden. Den Freckenhorster „Tüftler“ Alfons Schulze Niehues kann man somit als Trendsetter in Sachen Holz bezeichnen. Denn was unter seinen Händen aus Holz entsteht, ist schlichtweg toll!

„Ich habe immer schon gerne mit Holz gebastelt“, gesteht er. Auch von Beruf ist Alfons Schulze Niehues ein „Holzwurm“. Der Beruf wurde bei ihm zur Berufung oder umgekehrt. Sogar sein Haus hat er vor über zwanzig Jahren im Miniaturformat entworfen, bevor er zu einem Architekten ging. Allerdings widmet Schulze Niehues sich dem Rohstoff Holz von einer kreativen Seite erst richtig, seit er im Ruhestand ist.

In den letzten zwanzig Jahren ist er für seine zweite Leidenschaft, dem Präzisionssport Pétanque, als Spieler und im Organisationsteam der Deutsch-Französischen Gesellschaft viel unterwegs gewesen. „Allerdings ist da in diesem Jahr natürlich nichts gelaufen“, erzählt er. Zum Glück, denn so hatte er Zeit, sich seinen Holztüfteleien zu widmen.

Seine Tochter war es, die ihn vor Jahren darum bat, ein paar Engel und Sterne für einen Basar anzufertigen. Die Weihnachtsdekorationen waren schnell verkauft.

Das war für Schulze Niehues ein Ansporn, weiterzumachen. Aber: „Rund und softig“ ist nicht so mein Ding“, merkte er schnell. Ausprobieren und weiter entwickeln, ist sein Credo. Dabei reizt es ihn, von den üblichen Formen abzuweichen oder Bekanntes weiterzuentwickeln.

Wenn Alfons Schulze Niehues ins Philosophieren über seine Holzarbeiten gerät, dann tut er das mit viel Enthusiasmus und ebenso viel Witz. Unverbogen ist er und bescheiden, den Blick immer auf seine Holzarbeiten gerichtet.

Sterne macht er zwischendurch immer noch. Allerdings sind es jetzt kleine Kunstwerke. Denn Schulze Niehues schneidet die Formen nicht nur einfach aus dem Holz heraus. Bei ihm sind es viele Einzelteile, die akribisch zusammen gefügt sind. Überhaupt hat er sein Repertoire über die Jahre erweitert. Da gibt es niedliche Eulen und Spatzen und anders Getier in verschiedenen Größen, welche er allein aus Holzquadern bildlich werden lässt. Das ist Kunsthandwerk.

Kunst kann man dagegen seine Wandbilder und Installationen aus Holz nennen. Aber Künstler genannt zu werden, das macht ihn dann doch verlegen. „Mir macht es Spaß, Dinge neu zu betrachten und zusammenzubauen“, kontert er. „Da habe ich eine Richtung im Kopf, was ich machen will“, erklärt er fast entschuldigend. „Und dann läuft mir plötzlich etwas ganz anderes über den Weg, und am Ende ist es ganz anders, als ich anfangs dachte.“ Nichtsahnend beschreibt Alfons Schulze Niehues damit einen kreativen und künstlerischen Prozess.

Wichtig ist es ihm bei allem, was er mit dem Holz anstellt, der Maserung des Holzes zu folgen.

Alfons Schulze Niehues verwendet für seine Arbeiten ausschließlich Eichenholz. Durch Bürsten, Räuchern, Kälken oder Ölen bekommt das Eichenholz eine ganz besondere Oberfläche, ohne sie zu zerstören oder zu verfremden. Das Besondere an seinen Holzbildern ist, dass er unterschiedliche Materialien, wie Schiefer, Steine, Metalle, Fliesen und anderes in das Holz mit einarbeitet. Und diese Materialien findet er entweder in der Natur aber auch auf dem Trödel, oder er fragt gezielt in Werkstätten nach. Er wirft nichts weg. Irgendwann findet alles seinen Weg ins Holz.

Bei seinen konzeptionellen Arbeiten setzt Alfons Schulze Niehues sich zuvor hin und zeichnet seine Ideen akribisch genau auf. „Das ist das Autocut des kleinen Mannes“, witzelt er. Zurzeit „tüftelt“ er an Bildern und Skulpturen in 3D. „Einfach kann jeder“, bemerkt er.

„Jeder macht es auf die eigene Art“, sinniert Alfons Schulze Niehues. „Und ich mache es eben so“.