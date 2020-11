Zeitplan trotz Corona eingehalten

Bernd-Theo Niehoff ist erleichtert. „Es gab keine coronabedingten Verzögerungen“, freut sich der Unternehmer, dass das hypermoderne Logistikzentrum am Groneweg, in dem die Firma Niehoff Sitzmöbel künftig Tische, Stühle, Sessel und Gartenmöbel lagern wird, zu dem im Frühjahr anvisierten November-Termin fertiggestellt ist.

Noch sind die blau-gelben Hochregale in der 10 000 Quadratmeter großen Lagerhalle, leer. Ein Anblick, der zur Freude Niehoffs schon bald der Vergangenheit angehören wird. Für Anfang kommender Woche seien Tests der Lagerverwaltung geplant, und Mitte nächster Woche werde der erste Lkw testweise am rund neun Millionen Euro teuren Logistikzentrum abgeladen. „Ab Anfang Dezember“, kündigt Niehoff an, „muss es dann laufen.“

Auf rund 12 500 Euro-Paletten-Stellplätzen werden dann Sitz- und Gartenmöbel, in den übrigen Regalen vor allem große Tische gelagert. Mit der Konzentration auf den am Ortsrand liegenden Logistik- und Versandstandort soll der Pendelverkehr der Sattelzüge quer durch Freckenhorst bald ein Ende haben. Pendelten bisher täglich fünf bis acht Lkw zwischen den Lagerstandorten Schlosserstraße und Groneweg, wird es künftig laut Niehoff „vielleicht noch einer am Tag“ sein.

Gegenwärtig werden die Staplerfahrer eingewiesen, die auf Hightech-Gabelstaplern mit heb- und senkbarer Fahrerkabine durch die Regalreihen fahren. Bis Ende der Woche soll dann auch die Einrichtung des Computer-Netzwerks abgeschlossen sein. In Betrieb genommen wird dann auch die Photovoltaikanlage, die die Halle, die Gabelstapler und Ladestationen für E-Autos mit Elektrizität versorgt.

Um dem Thema Brandschutz gerecht zu werden, wurde eine Sprinkleranlage installiert, die mit einem 800 000 Liter fassenden Speicher verbunden ist.

In der Anfangsphase werden im neuen Logistikzentrum, das über Büros, Besprechungs- und Sozialräume sowie sanitäre Anlagen und Umkleideräume verfügt, etwa 15 bis 20 Personen arbeiten, sobald auch der Versand von der Schlosserstraße an den Groneweg umgezogen ist, werden es etwa 40 bis 50 Personen sein.

Am alten Standort würden weiterhin Retouren-Bearbeitung und Reklamations-Abwicklung stattfinden, berichtet Niehoff. Auch die komplette Verwaltung werde an der Schlosserstraße verbleiben.

Die Zufahrt zum Logistikzentrum bekommt in den nächsten Tagen noch eine neue Asphalt-Decke.

Um die Gestaltung der Außenanlagen kümmert sich ein Landschaftsgärtner, der Beete bepflanzen, hochstämmige Obstbäume, aber auch Eichen und Ulmen pflanzen und eine Wildblumenwiese anlegen soll. Eines Tages werde das Umfeld des Logistikzentrums so grün sein, dass man von dem zwölf Meter hohen Gebäude nicht mehr viel sehen werde, ist Bernd-Theo Niehoff überzeugt.

Einen Teil der bisher genutzten alten Lagerhallen hinter dem Logistikzentrum möchte er übrigens vermieten. Es gebe Interessenten, mit denen er bereits im Gespräch sei.