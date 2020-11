Lichterglanz und weihnachtliches Flair haben in den Geschäften längst Einzug gehalten. Und auch in der Warendorfer Innenstadt hängt bereits die Weihnachtsbeleuchtung. Auch, wenn es in diesem Jahr coronabedingt keinen Weihnachtsmarkt gibt, müssen die Warendorfer nicht auf ihre große Weihnachtstanne auf dem Marktplatz verzichten.

Allerdings ist der Weihnachtsbaum nicht mehr so voluminös wie im Vorjahr. Aber immer noch stattlich genug. Knapp zehn Meter hoch ragt die schlanke Tanne in den Warendorfer Himmel. Spender des diesjährigen Baums ist Fritz Otto-Erley. Die Tanne, vom städtischen Baubetriebshof frisch geschlagen, stammt aus Vohren. Es werde immer schwieriger, Tannen in dieser Größenordnung zu finden, so die Mitarbeiter. Solche Bäume seien im Stadtgebiet rar geworden. Dieses Jahr hätten sie noch einmal Glück gehabt. Coronabedingt sei der Baum allerdings etwas schlanker als sonst ausgefallen, scherzte ein Mitarbeiter und rückte mit schwerem Gerät an. In Windeseile war der Baum am Haken und in der dafür vorgesehenen Marktplatz-Hülse versenkt. Schnell noch ausgerichtet, verkeilt – passt! Susanne Bollmann von Warendorf Tourismus hielt die Aufstellaktion per Handy fest. Der Macherin des Warendorfer Weihnachtswäldchens wurde es etwas wehmütig ums Herz: „Normalerweise hätten wir jetzt die Weihnachtsmarkthütten aufgebaut.“