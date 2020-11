Die „gute Stube“ wird aufgewertet: Schon bald soll die Fassadensanierung des Wohnhauses Markt 4 abgeschlossen sein.

Die Fassade des Gebäudes von 1631 im Stil der Spätrenaissance hatte bekanntlich 2018 aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden müssen. Immer wieder hatten sich Elemente der Fassade gelöst. Die Stadt sah Handlungsbedarf; das Quartiersbüro nahm Kontakt zum LWL auf. Das Resultat des Fachgutachtens hatte es in sich.

Instandsetzung vielleicht im Frühjahr abgeschlossen

Es empfahl den Austausch sämtlicher Sandsteine – was rund sechs Tonnen in verschiedenen Zuschnitten entspricht. Und auch rund 100 Ziegelsteine müssen komplett getauscht werden. Die Zieranker werden mit Zierplättchen vergoldet. „Das wird dafür sorgen, dass das Gebäude am Ende fantastisch aussehen wird", ist Dr. Peter Kroos überzeugt. Aktuell werden die ersten neuen Steine eingebaut.

Ein Hauptgrund für die umfangreichen Maßnahmen ist ausgerechnet eine Instandsetzung in den 1970er Jahren, als eine Hydrophobierung (wasserabweisender Schutzanstrich) auf die Fassade aufgetragen wurde. Das Gebäude konnte somit nicht mehr „atmen“ und wurde dauerhaft geschädigt.

„ Wir sind froh, dass wir das so hinbekommen haben. Wir sind froh, dass wir das so hinbekommen haben. “ Dr. Peter Kroos vom Quartiersbüro

Mit einer Prognose, wann genau die Arbeiten abgeschlossen sein werden, hält sich Kroos zurück. So sei eine Baustellenpause über die Wintermonate – je nach Witterung – denkbar. Doch bei aller Vorsicht könne das Frühjahr 2021 angepeilt werden. In jedem Fall dürften sich Bevölkerung und Gäste auf das Endergebnis freuen. „Das ist ein ganz besonderes Gebäude“, betont Bürgermeister Peter Horstmann. „Wir sind froh, dass wir das so hinbekommen haben.“

Möglich wurden die Arbeiten auch durch Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Denkmalförderung des Landes NRW und der Stadt Warendorf. Was den Kostenrahmen der Maßnahme angeht, halten sich alle Beteiligten bedeckt.