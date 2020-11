„Der Täter ist zu Hause“

Dass die Gewalt gegen Frauen während der Corona-Pandemie und der Lockdowns signifikant zugenommen habe, können Melanie Kayser vom Frauenhaus Warendorf und Anke Wiemann von der Frauenberatungsstelle (noch) nicht erkennen. Wohl aber wissen sie aus den in dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen, dass es für die betroffenen Frauen bedeutend schwieriger geworden ist, sich Hilfe zu holen, sich beraten zu lassen. Denn die Frauen befinden sich in einer komplizierten Situation.

Der „Täter“, wie Anke Wiemann die Gewalt ausübenden Männer unumwunden nennt, ist zu Hause. So kann er die Kontakte – die in der Corona-Zeit ohnehin sehr eingeschränkt sind – und auch die Telefonate der Frau sehr gut kontrollieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass während der Pandemie die Kinder sehr oft zuhause waren beziehungsweise sind. Dadurch haben die betroffenen Frauen viel weniger Möglichkeiten, entsprechende Kontakte zu knüpfen, die ihnen in ihrer Situationen helfen. Oder besser gesagt: aus ihrer Situation helfen. Denn Hilfe ist wichtig: „Noch immer wird in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet“, unterstreicht Anke Wiemann die Dringlichkeit.

Die Helfenden sind nach wie vor erreichbar, versichern Melanie Kayser, Anke Wiemann und Ingeborg Pelster, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Niemand müsse Angst haben, sich um Beratung und Hilfe zu bemühen. In der Frauenberatungsstelle in der Oststraße steht für Gespräche ein großer Raum zur Verfügung, der sogar mit einem Luftfilter ausgestattet ist. Öffnungszeiten sind montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr, sowie dienstags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Eine telefonische Anmeldung ist in Pandemie-Zeiten erforderlich. In der Frauenberatungsstelle, wie auch im Frauenhaus, wird streng auf die Einhaltung der notwendigen Hygiene geachtet. Und nicht nur das: Die Möglichkeit im Frauenhaus, das in Coronafragen als Haushaltsgemeinschaft gilt, Kontakte zu knüpfen und aus der Einsamkeit zu gelangen, werde von den Frauen und ihren Kindern sehr geschätzt, so Melanie Kayser. „Frauen kommen meist mit Kindern“, berichtet sie. Man habe durch gute Zusammenarbeit mit diversen Beteiligten sogar im schwierigen Lockdown Dinge erreicht, die eher unmöglich schienen. Auch Schulwechsel seien möglich gewesen. Das Frauenhaus ist rund um die Uhr unter 0 25 81 / 7 80 18 erreichbar.

Um auch im Coronajahr 2020 auf die Gewalt an Frauen (und Kindern) hinweisen zu können, wurde zum jährlichen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern am heutigen Mittwoch (25. November) eine besondere Aktion gewählt, erläuterte Ingeborg Pelster. Das Historische Rathaus sowie der Marktplatz werden symbolisch in orangefarbenes Licht getaucht. Die Farbe Orange gilt als Zeichen des Protests gegen Gewalt an Frauen und der Solidarität mit den Opfern. „Orange the World“, lautet das Motto. Nahezu täglich werden Frauen Opfer von sexualisierter oder geschlechtsspezifischer Gewalt. Der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ erinnert jährlich daran und fordert mehr Respekt und Rücksicht ein.

Ein anderes Problem: Während in „normalen“ Jahren durch Veranstaltungen immer wieder Spenden generiert werden können, hat das Spendenaufkommen während der Coronazeit stark nachgelassen, rühren die Frauenberatungsstellen die Werbetrommel.