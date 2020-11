WiWa enttäuscht vom OVG-Urteil

WiWa, das Netzwerk für Unternehmen und Einzelhändler in Warendorf, zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster ( OVG ) gegen landesweite Ladenöffnungen an Adventssonntagen. Die Warendorfer hatten gehofft, dass die Verordnung des NRW-Gesundheitsministeriums Bestand hat und so der zu erwartende Kundenandrang an den Samstagen in der Vorweihnachtszeit entzerrt wird. Dies ist nach dem Urteil nicht mehr möglich. Das OVG hat am Mittwoch dem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi gegen die NRW Corona-Schutzverordnung stattgegeben, die eine Sonntagsöffnung an den Adventssonntagen zur Entzerrung der Kundenströme vorsah. WiWa-Hauptgeschäftsführer Heiner Kamp dazu: „Das Urteil bedauern wir sehr. Wiederholt wird den Ladeninhabern vorgeschrieben, wann sie öffnen dürfen und wann nicht. Wiederholt wird dem Kunden nicht zugetraut, selbst entscheiden zu können, wann er in Corona-Zeiten einkauft und wann nicht. Und wiederholt werden Verordnungen von Gerichten kassiert. Jeden Tag werden neue Verordnungen ins Spiel gebracht, diskutiert, verworfen. Unter diesen offensichtlich nicht haltbaren Verordnungen leidet die Rechtssicherheit der Bürger sehr. Und das alles erschwert auch die Planungen vor Ort ungemein.“ WiWa ist der Überzeugung, dass Verdi ihren Mitgliedern in dieser schwierigen Zeit einen „Bärendienst“ erweist. Viele wären bereit, auch an den Sonntagen zu arbeiten und so das Haushaltseinkommen aufzubessern. Die Antwort der Ladeninhaber: Sie werden ihren Kunden in einem weihnachtlichen Warendorf erweiterte Öffnungszeiten an den Wochenenden vor und nach Weihnachten anzubieten.