Freckenhorst -

Zu seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl ist der Bezirksausschuss Freckenhorst-Hoetmar am Dienstag zusammengekommen. Dieses Mal nicht in einem der beiden Ortsteile, sondern – dem Coronaschutz Rechnung tragend – in der Pausenhalle der Warendorfer Gesamtschule.