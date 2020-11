Die Installation verstehe sich als alternatives Angebot für die ausfallenden Weihnachtsfeiern und Adventsmärkte, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. „Wir möchten den Menschen in diesen ungewöhnlichen Zeiten eine außergewöhnliche – und trotzdem coronakonforme - Ablenkung bieten“, so Bürgermeister Peter Horstmann . Ein dezentrales Konzept mit zehn Stationen und die lange Laufzeit bis zum 26. Dezember seien bewusst gewählt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Kirchtürme der vier Kirchen St. Marien, St. Josef, St. Laurentius und Christuskirche sowie der Turm der Stiftskirche in Freckenhorst. Sie alle sind mit einer besonderen Lichtinstallation versehen, die mit den Pfarrern der Gemeinden, Herwig Behring, Peter Lenfers und Manfred Krampe, abgestimmt wurden. Auch die Schlagworte an den Fassaden sind Ergebnis gemeinsamer Überlegungen. Sie führen thematisch von Werten, die im Corona-Jahr besondere Beachtung verdienen, bis zur Friedensbotschaft des Weihnachtsfestes.

Als Kulturpartner ist das Theater am Wall (TaW) an der technischen Realisierung beteiligt. Die TaW-Vorsitzende Maria Rother freut sich über die Möglichkeit, das Theater so trotz des Lockdowns wieder ins Bewusstsein zu bringen. Unterstützt wird der TaW e.V. von der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf.

Die Illuminationen leuchten jeweils zwischen 16 und 23.00 Uhr.