Warendorf -

Auch in Warendorf wurde am vergangenen Mittwoch, dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ wieder ein sichtbares Zeichen gesetzt. Bürgermeister Peter Horstmann und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Ingeborg Pelster sowie der Verein Frauen helfen Frauen schlossen sich der weltweiten Kampagne der Frauenrechtsorganisation der Vereinten Nationen „UN Women“ an.