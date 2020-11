Bürgermeister Peter Horstmann zeigt in Corona-Zeiten Flagge für die Warendorfer Innenstadt und beteiligt sich gern an der IHK-Kampagne „Das Gute findet Innenstadt“, die den Handel noch einmal verstärkt in den Blickpunkt rücken und den Einkauf im lokalen Einzelhandel stärken soll. „Unsere Innenstadt hat eine ganz besonder Bedeutung: der Tourismus, die Altstadt, hier gibt es noch Inhaber geführte Geschäfte – das macht Warendorf aus“, betont Horstmann. Die Coronakrise setze den Einzelhandel kräftig unter Druck. Warendorf setze mit eigenen Aktionen wie die Auflage eines Sondergutscheins für die Unterstützung des Einzelhandels und der Illumination („Hoffen – Retten – Träumen“) als alternatives Angebot für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt bereits Zeichen in der Coronakrise. Die Stadt unterstütze zudem Warendorfs Gastronomen, die mit einem Jahreskalender 2021 (zwölf Betriebe stellen sich darin vor) in der schwierigen Zeit auf sich aufmerksam machen.