„Hoffen – retten – träumen“: Diese und andere Schlagworte werden bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag an Kirchtürme und Fassaden in Warendorfs historischer Altstadt projiziert. Sie sind Teil der Lichtinszenierung „Warendorfer Weihnachtslichter“, die der Lichtdesigner Michael Kantrowitsch im Auftrag der Stadt Warendorf konzipiert hat. Als Kulturpartner ist das Theater am Wall an der technischen Realisierung beteiligt. Unterstützt wird das Projekt auch von den Stadtwerken und von der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf. Besondere Aufmerksamkeit bei den „Weihnachtslichtern“ verdienen die Kirchtürme der vier Kirchen in Warendorf (St. Marien, St. Josef, St. Laurentius und Christuskirche) sowie der Turm der Stiftskirche in Freckenhorst. Sie alle sind mit einer besonderen Lichtinstallation versehen. Auch die Schlagworte an den Häuserfassaden sind das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen. Sie führen thematisch von Werten, die im Corona-Jahr besondere Beachtung verdienen, bis zur Friedensbotschaft des Weihnachtsfestes. Die „Warendorfer Weihnachtslichter“ sind täglich zwischen 16 und 23 Uhr bis 26. Dezember zu sehen. Über die einzelnen Stationen informiert ein digitaler Stadtrundgang.