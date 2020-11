Wohngruppe ist Herzensprojekt

Voller Stolz und auch mit ein wenig Wehmut blicken die Vorstandsmitglieder des Warendorfer Vereins „liebenswert - lebenswert“ auf das erste Vereinsjahr zurück. „Wir waren von der Reaktion der Bevölkerung von Warendorf bis hin nach Münster sehr positiv berührt“, so die erste Vorsitzende Marie-Theres Kastner . Schon bei der offiziellen Gründung des Vereins, der sich auf Angebote für junge Demenzerkrankte (40 bis 70 Jahre) fokussiert, sei das Interesse groß gewesen und halte bis heute an. Neben der schnell wachsenden Anzahl an Mitgliedern (aktuell 39) seien zwischenzeitlich auch elf engagierte Frauen und Männer mit Unterstützung der Kolpingakademie in einer 40-stündigen Ausbildung zu „Demenzbegleitern“ ausgebildet worden.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung, die uns an so vielen Stellen entgegengebracht wurde. Stellvertretend sind hier der Kreis Warendorf, die Kolpingakademie, die Deutsche Alzheimer Gesellschaft , Petra Schürmann, die den Raum für die Betreuungsgruppe zur Verfügung stellt, Carina Grundlach für die Gestaltung der Homepage und Mechthild Horstrup für die Marketing-Unterstützung zu nennen.“

Auch die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes funktioniere hervorragend und sei Teil des Erfolges, bilanziert Kassenwartin Angela Buhne. Es gebe sehr unterschiedliche Kompetenzen, die jeweils auf ihre eigene Art zum Fortschritt beitragen. Eine positive Ungeduld treibt alle an. „Wir wären an der einen oder anderen Stelle gerne schon weiter“, gibt Marie-Theres Kastner ehrlich zu. „Der notwendige bürokratische Aufwand bremst uns manchmal etwas aus, und wir erkennen, dass wir Ehrenamtliche nicht alles können, wie zum Beispiel die eigenständige Umsetzung eines Wohnprojekts.“ Petra Fehmer ergänzt: „Gleichzeitig ist es wunderbar zu sehen, was wir als Ehrenamtliche alles umgesetzt haben in dieser kurzen Zeit!“

Der Covid19-Virus hat auch vor den Angeboten des Vereins nicht halt gemacht. Nachdem die monatlich stattfindende Betreuungsgruppe bereits im Frühjahr für drei Monate pausieren musste, kann sie aktuell ebenfalls nicht angeboten werden. „Die Gesundheit unserer Gäste und unseres Betreuungspersonals steht an erster Stelle“, erläutert Sonja Schoppmann, die das Angebot federführend konzipiert und koordiniert.

Auch der ambulante Betreuungsdienst leide unter dieser Situation. „Corona-bedingt konnten wir keine Werbung dafür machen, hatten aber auch schon einige Interessenten, die das Angebot im Sommer genutzt haben“, erzählt die Pflegemanagerin mit etwas Wehmut.

In den Nicht-Corona-Zeiten bietet der Verein Samstag eine Betreuungsgruppe für mehrere Stunden an, in der die Demenzerkrankten fachkundig begleitet werden. So haben die Angehörigen Zeit für sich oder andere Themen. Inzwischen nehmen bis zu sechs Personen dieses Angebot regelmäßig wahr. „Das glückliche Lachen der Betroffenen nach dem Besuch und auch die positiven Rückmeldungen der Angehörigen motivieren uns enorm“, berichtet Sonja Schoppmann. Besonders berührt habe sie die Aussage von Angehörigen, die sich zunächst nicht vorstellen konnten, ihren Lebenspartner in eine Gruppe zu geben.

Für die Zukunft hat der Verein große Pläne: die Betreuungsgruppe soll ausgeweitet werden, ebenso die Arbeit des ambulanten Betreuungsdienstes. Ein Fokus wird auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt. „Junge Demenz ist nicht besonders bekannt, erzeugt bei den Betroffenen viel Scham, und gerade deshalb sind sie dankbar für unsere niedrigschwelligen Angebote, weil sie dabei helfen, einen komplizierten Alltag zu meistern“, fasst Marie-Theres Kastner zusammen.

Und dann ist da noch das große Herzensprojekt: Die Einrichtung einer Wohngruppe für jüngere Demenzbetroffene. „Wir unterstützen gerne als Ideengeber ein Konzept mit einem professionellen Betreiber“, betont Petra Fehmer, wohlwissend um die Grenzen des ehrenamtlichen Engagements. Und die erste Vorsitzende fügt hinzu: „Diese Ziele fordern uns als Vorstand und alle, die uns aktuell schon mit Rat und Tat zur Seite stehen. Um diese Ziele umsetzen zu können, freuen wir uns über weitere Vereinsmitglieder, Spenden und Sponsoring.“