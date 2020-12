Warendorf -

Die FDP-Ratsfraktion warnt vor einem Beschluss zum Planungsstopp für die B 64n in ihrer bisherigen Dimension. In einem Schreiben an den Bürgermeister beantrag Dr. Beate Janinhoff als Fraktionsvorsitzende eine Überprüfung der Behauptungen, aus dem gemeinsamen Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen, SPD , FWG, Die Linke und Die Partei.