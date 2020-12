Glühwein to go erlaubt, aber Stadt sieht Regelung kritisch

Warendorf -

Von Joachim Edler

Glühwein to go als letzter Hoffnungsschimmer im Weihnachtsgeschäft? Seit dem 1. Dezember gelten in Nordrhein-Westfalen die neuen und strengeren Corona-Regeln. Die Stadt Warendorf könnte darüber hinaus eine Allgemeinverfügung erlassen, hat sie aber nicht – wie Markus Rompusch vom Sachgebiet Sicherheit und Ordnung auf WN-Anfrage mitteilte.