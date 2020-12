„Wir sind mehr als befremdet“

„Wir sind schon mehr als befremdet, dass die Warendorfer FDP noch einen Faktencheck zu den Planungen und Auswirkungen der B 64n benötigt“, nimmt jetzt Jessica Wessels , Fraktionssprecherin von Bündnis 90 /Die Grünen, Stellung zu dem Antrag der Liberalen. „Es kann sich jede Person auf der Seite von Straßen.NRW ein Bild zu den aktuellen Planungen machen“, fügen die Grünen für die Kolleginnen und Kollegen von der FDP an dieser Stelle gerne noch einmal den Link an: https://www.strassen.nrw.de/de/wir-bauen-fuer-sie/projekte/b51-b64-projekt-4zu1/ortsumgehung-warendorf.html

Und die Grünen-Fraktion ruft die Chronologie des Verfahrens noch einmal in Erinnerung: „Im März 2017 gab es eine großangelegte Vorstellung zum aktuellen Planungsstand der B 64n im Theater am Wall, wo gerade auch die Lärmbelastung und ihre Auswirkungen eine große Rolle spielten. Im Jahre 2019 gab es an sechs Stationen in Warendorf weitere Informationsveranstaltungen. Mitglieder der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen haben sich seinerzeit ausgiebig dazu informiert.“

Auch die Grünen wünschten sich die Ergebnisse der von Straßen.NRW (ausführende Planungsbehörde) bereits 2018 angekündigten aktuellen Verkehrszählung, aber das ändere nichts an der Tatsache, dass die geplante B 64n nur für die Straße mit ihren Nebenwegen, zuzüglich der Ausgleichsmaßnahmen circa 106 Hektar Fläche in Anspruch nehmen werde. Und das ganze Projekt aktuell mit circa 82 Millionen Euro veranschlagt sei. Diese Zahlen seien übrigens ebenfalls auf der Seite von Straßen.NRW nachlesbar, ergänzt Jessica Wessels.

Im Zuge der Diskussionen zum Klimawandel und der Verkehrswende mute es schon als „Hohn“ an, wenn die FDP eine Prüfung der Verkürzung der Taktung der Bahnstrecke aus logistischen, ökonomischen und klimatischen Gesichtspunkten fordert, weil es zu einer Ausbremsung des Autoverkehrs aufgrund längerer Schließungszeiten der Bahnschranken kommen würde. „Es muss endlich damit aufgehört werden, Verkehrsplanung nur mit dem Blick durch die Windschutzscheibe zu sehen. Die Mobilität muss zur Gänze in den Blick genommen werden. Der Öffentliche Personennahverkehr muss auch im ländlichen Raum eine verlässliche und günstige Alternative zum motorisierten Individualverkehr werden. Aber dafür bedarf es den Mut, auch neue Wege zu gehen, wie das „Projekt S-Bahn Münsterland“.

Natürlich seien solche Projekte nicht an einem Tag realisierbar, aber das seien geplante Fernstraßen ebenfalls nicht.

Jetzt sei es an der Zeit Farbe zu bekennen, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Will man als Kommunalpolitiker vor Ort die aus der Zeit gefallene Kraftfahrstraße B 64n, dann muss man auch alle Konsequenzen, die damit verbunden sind in Kauf nehmen. Ist die Straße erst einmal gebaut, ist es für späte Einsichten zu spät. Bündnis 90/Die Grünen in Warendorf bleiben bei ihrer klaren Haltung gegen den Bau der B 64n.“