Weiches Polster für schwierige Zeiten

Die Volkshochschule habe bewiesen, dass sie keine „Schönwetter-VHS“ sei und auch „in stürmischer See Kurs hält“, bilanzierte deren Leiter, Rolf Zurbrüggen, am Ende seines Berichts, in der 112. VHS-Zweckverbandsversammlung am Mittwochabend im Sparkassen-Forum das Programmjahr 2020. Auch in der VHS, war, so das Fazit, coronabedingt nicht „business as usual“ angesagt.

So hat sich, wie der VHS-Leiter berichtete, die Anzahl der Unterrichtsstunden fast halbiert. Von 9711 Stunden (Anfang 2019) auf 4922 Stunden (Anfang 2020). Weitere Angaben zu wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und damit zur Statistik 2020 seien gegenwärtig noch nicht möglich, betonte Zurbrüggen.

Eine weitere zentrale Botschaft seines Berichtes, die die Mitglieder aufhorchen ließ, war die Ankündigung, dass die Verbandsumlage, die seit 1993 fast immer konstant bei 255 000 Euro gelegen hatte, im Haushaltsjahr 2021 wohl um 15 000 Euro erhöht werden müsse. Auch in Zeiten, als der Landeszuschuss gekürzt worden war, hatte die VHS mit dem Budget verantwortungsvoll gewirtschaftet.

Ausführlich ging Zurbrüggen auf die Covid-Krise ein. Die Pandemie und die daraus resultierenden zwei beziehungsweise drei (wegen Tönnies) Lockdowns machten nach jeweils exzellentem Auftakt nicht nur akribisch vorbereitete Programm-Highlights in Frühjahrs- und Herbstsemester zunichte. Vielmehr führten sie dazu, dass der VHS-Leiter und sein Team sich plötzlich mit neuen Herausforderungen konfrontiert sahen.

So galt es ein Hygienekonzept zu entwickeln, Home-Office-Möglichkeiten für Mitarbeiter zu schaffen und sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. In der Folge hat sich die VHS der Institution „vhs-Wissen“ angeschlossen, digitale Angebote im Integrationskurs- und Sprachenbereich, vhs-cloud und vhs-Lernportal als Lernmanagementportale implementiert. Als kommunaler Dienstleister in Sachen Weiterbildung arbeitet die Volkshochschule intensiv mit den weiterführenden Schulen vor Ort zusammen. Wegen Corona ist das seit dem ersten Lockdown so nicht möglich. Gleichwohl sei die VHS trotz der Covid-Krise „ein verlässlicher, leistungsstarker Partner der Kommunen zur Deckung gesellschaftspolitisch wichtiger Bildungsbedarfe“ gewesen, befand Zurbrüggen in seinem abschließenden Statement.

Dass die VHS auch in schwierigen Zeiten gut gewirtschaftet hat, zeigt der von Verbandsvorsteher Josef Uphoff vorgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2019.

Das Berichtsjahr 2019 schließt, anders als ursprünglich erwartet, nicht mit einem Defizit, sondern mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 33 880 Euro ab, der komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Der Überschuss führe zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf fast 342 000 Euro. „Eine gute Basis, um schwierige Zeiten zu überbrücken“, wie Uphoff befand. Entscheidenden Anteil am guten Ergebnis hat nach Einschätzung des Verbandsvorstehers die nach wie vor hohe Teilnehmerzahl. 11 697 Teilnehmer zählte die VHS, die 17 304 Unterrichtsstunden anbot, allein im Jahr 2019.

Wie wichtig der finanzielle Puffer in der aktuell außergewöhnlichen Situation ist, machte Uphoff in seinen abschließenden Worten deutlich: „Für 2020 ist eine Rezession zu erwarten. Die Arbeitslosenzahl wird steigen, die Anzahl der Kursteilnehmer sinken, und damit wird es zu schwerwiegenden Ertragseinbußen kommen. Der Aufbau des Eigenkapitals ist unter Berücksichtigung der ungewissen Auswirkungen der Covid19-Pandemie unabdingbar. Nur so kann die Volkshochschule Warendorf mögliche Verschlechterungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ausgleichen.“

Zu Beginn der Versammlung waren Verbandsvorsitzende Doris Kaiser und Verbandsvorsteher Josef Uphoff wiedergewählt worden. Kaisers Stellvertreterin ist Elke Duhme aus Telgte, Uphoffs Stellvertreter der neue Warendorfer Bürgermeister Peter Horstmann.