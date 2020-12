Corona ist eine große Belastung für das Gesundheitssystem – die Mitarbeiter von Krankenhäusern, Pflegediensten und ähnlichen müssen tagtäglich alles geben und sind gleichzeitig permanent in Gefahr, sich selber mit dem Virus anzustecken. Einmal Klatschen reicht für den Unternehmer Andreas Graunke nicht aus, um diese Arbeit zu würdigen.

Unter #warendorfsagtdanke formt er gemeinsam mit Tim Schlautmann, Mitbegründer vom Forum Regional Digital Kreis Warendorf, eine Mitmach-Community, um zur Weihnachtszeit ein Zeichen zu setzen. Doch worüber würden sich diese Menschen freuen? Schnell kamen die Initiatoren auf das Scala-Film-Theater. Dessen Inhaber Johannes Austermann konnten sie sofort für die Idee gewinnen. „Der Zusammenhalt während Corona ist in Warendorf sehr groß, deshalb gehe ich davon aus, dass die Aktion gut angenommen wird“, sagt Austermann und steht damit voll hinter dem Projekt. Unternehmen, Behörden aber auch Privatpersonen können Kinogutscheine im Wert von zehn Euro pro Stück erwerben, die in ein Gesamtkontingent einfließen. Bis zum 24. Dezember werden diese dann gemeinsam mit den Hauptsponsoren verteilt.

Am Wochenende kauften bereits die ersten direkt am Naschfenster vereinzelt Gutscheine und auch Unternehmen konnten schon gewonnen werden. Netcoo Publishing Int. Ltd., market port GmbH, my regional digital GmbH und Autoservice24 erwarben bereits die ersten 250 Gutscheine.

„Wir wollen mit #warendorfsagtdanke gerade in dieser schwierigen Zeit Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und insbesondere mit dem Verschenken von Kinogutscheinen den Menschen danken, die im täglichen Einsatz gegen Corona sind“, meinen die beiden Leiter des Forums, ein formloser Zusammenschluss von Unternehmen, die das Thema der Digitalisierung im Kreis Warendorf voran bringen möchten. Im Mittelpunkt soll somit einfach ein großes Danke stehen. „Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen mitmachen“, so Austermann. Für die Bestellungen stellt er den Onlineshop vom Scala zur Verfügung, wo es eine extra Position für den Gutschein gibt.

Peter Goerdeler, Vorstandsvorsitzender des Josephs-Hospital, freut sich sehr über die Zuwendung für die Mitarbeiter. Das Krankenhaus hatte bereits für die Belegschaft einige Warendorfer Sondergutscheine erworben, denn das Personal hat insbesondere im jetzigen Lockdown viel zu tun. „In der zweiten Welle sind wir sehr viel stärker belastet, das ganze kommt allerdings wellenförmig und ist schwer kalkulierbar. Derzeit ist die Intensivstation ausgelastet“, so Goerdeler. Gleichzeitig appelliert er jedoch an die Bevölkerung, Krankheiten nicht zu verschleppen, sondern weiterhin die Ärzte aufzusuchen.