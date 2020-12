Warendorf -

Sonntagnacht warteten ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger gegen 0.45 Uhr am Bahnhof auf den Zug, als ein Unbekannter auf sie zukam. Der Sassenberger hielt einen Stock in der Hand, bedrohte den Älteren damit und nahm ihn plötzlich in den Schwitzkasten.