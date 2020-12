Es tut sich was in Sachen E-Mobilität in Warendorf: Noch vor Jahresende sollen zwei Ladesäulen in der Altstadt installiert werden. Als Standorte wurden die Parkplätze Sophiensaal und Moltkestraße ausgewählt. Das gab die Verwaltung jüngst im Ausschuss für Umwelt und Mobilität bekannt. Die Stadtwerke investieren in E-Mobilität. Für 35 Cent/KWh kann an den Ladesäulen mit 11 KW/h geladen werden. Im Jahr 2021 sollen nach Plänen von Stadtverwaltung und Stadtwerken drei weitere Standorte hinzukommen. Aufgestellt werden sollen die Ladesäulen dann auf dem Stiftsmarkt in Freckenhorst sowie an weiteren weitere Standorten in der Warendorfer Altstadt: am Ostwall sowie dem Parkplatz zwischen den Emsbrücken.