Erinnerung an die Kindheit

Auch wenn der Heilige Nikolaus und Adolf Kolping sowie die Kolpingsfamilie und das Nikolaus-Collegium teils mehrere Jahrhunderte auseinander lägen, sei die gemeinsame Botschaft immer noch aktuell: „Achtet auf die Kinder, stellt sie in die Mitte, nehmt sie ernst“, stellte Pfarrdechant Manfred Krampe in seiner Predigt am Sonntagabend Gemeinsamkeiten zwischen Kolping und Nikolaus heraus.

Es sei wichtig, dass diese Botschaft aktuell bleibe. Im Rahmen eines Festhochamts in der Stiftskirche segnete der Geistliche Rat des Nikolaus-Collegiums am Abend des Nikolaustages feierlich die neue Vereinsfahne des Nikolaus-Collegiums. Gleichzeitig feierte die Kolpingsfamilie, die sich als Pate an der Anschaffung der neuen Fahne beteiligt hat, den Kolpinggedenktag während des Gottesdienstes.

Für die Kolpingsfamilie erinnerte August Weiser an die Anfänge des organisierten Nikolauswesens in der Stiftsstadt. Drei Kolpingbrüder waren 1946 als Nikolaus mit Ruprecht unterwegs. Man wolle mit der Fahne und dem Fahnenband der Kolpingsfamilie „den Männern und Frauen der ersten Stunde ein Zeichen des ehrenwerten Angedenkens geben“, betonte Weiser: „Jeder, der einen Blick auf diese Fahne wirft, möge sich an seine Kindheit und den wunderbaren Besuch von Nikolaus und seinem Freund, Knecht Ruprecht, erinnern.“

„Als wir die fertige Fahne erstmals in den Händen halten durften, waren wir begeistert über das geschaffene Werk“, zeigte sich Nikolaus-Patriarch Thomas Pues überzeugt. Gemeinsam mit seiner Mutter Marga hat er das zweite Fahnenband, das die neue Fahne ziert, gespendet. Er dankte allen Unterstützern des Nikolaus-Collegiums. Die Fahne sei ein Zeichen der Gemeinschaft, von der er hoffe, dass sie auch in Zukunft bestehen bleibt: „Am wichtigsten ist, dass sie sich immer wieder an oder hinter unserer Vereinsfahne sammeln und die zukünftigen Wege gemeinsam mit uns gehen“, wünschte er sich auch in Zukunft viele Mitstreiter. Nikolaus-Primas Richard Poppenborg rief die Abläufe der Anschaffung einer Fahne für das Collegium in Erinnerung. Es habe stets Einigkeit geherrscht, dass die Anschaffung der Fahne den Besuch der Kinder am Nikolausabend finanziell nicht belasten dürfe. Er dankte allen Spendern und an der Entwicklung des Banners Beteiligten.

Musikalisch begleitet wurde die Weihe der neuen Fahne durch einige Trompeter des Berittenen Fanfarenzuges Freckenhorst.