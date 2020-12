Jochen Walter überrascht als kontaktloser Nikolaus

Zur Adventszeit gehören viele liebgewonnene Traditionen, auch an der Dechant-Wessing-Schule (DWS). Aufgrund der Corona-Pandemie konnten aber viele Veranstaltungen nicht im gewohnten Rahmen stattfinden oder mussten sogar ganz abgesagt werden.

So konnte das vierte Schuljahr nicht nach Telgte zur „English Christmas Party“ ins Krippenmuseum fahren. Das Team der DWS ließ jedoch nichts unversucht, um den Kindern trotzdem eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung. So fand der „Basteltag“ eben ohne die sonst übliche Elternbeteiligung statt. Die Kinder gaben sich dafür besonders viel Mühe und konnten mit Unterstützung von Lehrkräften und Praktikantinnen viele Kunstwerke erstellen.

Hausmeister Ludger Heuckmann hatte zudem wieder zwei wunderschöne Tannenbäume von der Stadt im Schulflur aufgestellt, die von den Kindern der ersten Klasse liebevoll geschmückt wurden.

Viele Abstriche mussten rund um den beliebten Nikolaustag gemacht werden. Den von der Klasse 2b und ihrer Lehrerin Johanna Schulte-Bories vorbereiteten Schulgottesdienst durften lediglich die Kinder des zweiten Jahrgangs und ihre Eltern besuchen. Auch die traditionelle Nikolausfeier in der Aula, bei der alle Klassen sich sonst mit einstudierten Beiträgen bei dem guten Bischof bedankten, konnte nicht stattfinden. Um die Kinder trotzdem nicht leer ausgehen zu lassen, hatte sich das Team etwas einfallen lassen: Der Nikolaus sollte ganz kontaktlos über Lautsprecher in die Klassen kommen.

Für diese Aufgabe konnte kein Geringerer als der ehemalige Bürgermeister Jochen Walter gewonnen werden, der sich sehr bereitwillig und äußerst überzeugend kurz vor der Frühstückspause mit seiner geübten Sprechstimme an die Kinder wandte. Er verkündete in Form eines Gedichts die besonderen Umstände, lobte alle Kinder für die gute Arbeit und verriet, dass vor jedem Klassenraum ein Sack mit Leckereien wartete. Denn auch in diesem Jahr hatte der Heimatverein Stutenkerle für die ganze Schule zur Verfügung gestellt. Darüber freuten sich die Kinder ebenso wie über das vom Nikolaus verkündete „Hausaufgabenfrei“. Abgerundet wurde der Tag durch eine besondere Ausgabe der sonst immer dienstags üblichen „Disco-Pause“: Über eine Musikbox wurde der gesamte Pausenhof mit schwungvoller Nikolausmusik beschallt.

Einfallsreichtum musste auch das Vorbereitungsteam des Krippenspiels mit der Klasse drei beweisen. Klassenlehrerin Merle Köster hatte gemeinsam mit Katrin Viehmeyer eine weihnachtliche „Zeitreise“ eingeübt, die in der Schule lediglich den beiden vierten Klassen vorgeführt wird. Für die Klassen eins und zwei wird das Stück als Film gezeigt. Öffentlich zu sehen ist das Krippenspiel am Heiligen Abend draußen vor dem Portal des alten Schulgebäudes.

Darüber leuchtet zurzeit, wie an vielen anderen Gebäuden in Hoetmar, ein „Herrnhuter Stern“, von Ludger Heuckmann fachmännisch angebracht, als Zeichen des adventlichen Lichtes und der Hoffnung – auch in Corona-Zeiten.